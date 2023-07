Beautiful/ Anticipazioni 20 luglio 2023: Brooke e Sheila, è resa dei conti in prigione

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 20 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 20 luglio ci svelano che Ridge e Taylor decidono che è il momento di affrontare Thomas. Il ragazzo era a conoscenza del piano di Sheila su Brooke e non ha mai detto nulla. Per quale motivo? I due devono assolutamente saperlo. Non appena il loro figlio entra in ufficio, Ridge e Taylor gli comunicano che Sheila alla fine ha confessato: è stata lei a sparare a Steffy e uccidere Finn. Ma c’è dell’altro. Quella notte fatale, Steffy aveva confrontato Sheila perché aveva scoperto che era stata lei a provocare la ricaduta a Brooke, e che Thomas sapeva tutto! Il giovane Forrester è sbalordito, al che Ridge gli chiede perché abbia taciuto per tutto questo tempo.

Con fare ingenuo, il ragazzo spiega al padre che voleva solo vedere i suoi genitori di nuovo insieme. Ridge si infuria: non è più un ragazzino, e oltretutto Brooke è ancora sua moglie. In prigione, Sheila incontra Brooke grazie al vice capo Baker; la Carter non vuole parlare con quella che un tempo era sua amica, ma non ha altra scelta. Sheila le rinfaccia di essersi intromessa in affari che non le riguardavano. Brooke ribatte che ora pagherà le conseguenze delle sue azioni.

Beautiful, anticipazioni puntata 20 luglio 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Hope ha appena informato Deacon che è stata Sheila ad aver ferito Steffy e ucciso Finn, e oltretutto aveva provocato la ricaduta di Brooke. Inoltre gli annuncia anche che Ridge non ha ancora voglia di tornare da Brooke perché ha bisogno di tempo per schiarirsi le idee. Deacon pensa che il Forrester stia solo guadagnando tempo quando in realtà ha già fatto la sua scelta, ovvero stare con Taylor. Sebbene la dottoressa sia una donna fantastica, Deacon afferma che non è Brooke Logan. Si arrabbia perché Ridge non sa quanto sia fortunato ad avere l’amore di una donna come lei.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Sheila ha ammesso di aver ucciso Finn per un semplice incidente, poi accusa Steffy di averla costretta ad arrivare a questo punto. Se lei l’avesse accettata nella sua vita, tutto questo non sarebbe successo. Inoltre Sheila ammette di aver fatto anche bere Brooke e Capodanno. La donna non fa in tempo ad andarsene perché viene arrestata dagli uomini del vice capo Baker, ma non senza prima aver lanciato una minaccia: tornerà per vendicarsi. Ben presto tutti i personaggi vengono a sapere delle malefatte di Sheila Carter. La grande domanda che ora tutti si pongono è: cosa farà Ridge ora che ha scoperto cos’ha provocato la ricaduta di Brooke?

