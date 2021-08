Beautiful anticipazioni 21 agosto 2021/ Ridge cerca il perdono di Brooke ma…

Beautiful, ecco dove siamo arrivati nelle puntate precedenti

Nella soap Beautiful Ridge spiega a Shauna di aver trascorso la serata a spiegare a Brooke come mai non sono più marito e moglie e perché lui abbia sposato Shauna. Per questo motivo ora é davvero esausto e vuole solo andare a dormire. Quinn gli fa le congratulazioni per le nuove nozze ma il Forrester risponde molto freddamente e si rivolge a Shauna solo per dirle che affronteranno meglio l’argomento il giorno dopo. Quando le due donne restano da sole, la Fuller spinge l’amica a raggiungere subito lo stilista per passare la notte con lui.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 agosto: Steffy prende l'ultima pillola

Shauna é titubante, poi si lascia convincere e decide di salire ma non trova l’accoglienza sperata. Dice al neo marito di amarlo molto e di essere disposta a fare il passo successivo per il loro matrimonio ma al tempo stesso non vuole forzare la mano e affrettare i tempi perché si rende conto che Ridge é davvero frastornato da tutto questo. Il Forrester si scusa per non ricordare nulla, le dice che é una donna meravigliosa e tutti sarebbero felici di stare con lei ma al tempo stesso non si sente pronto per altro, quindi la prega di lasciarlo solo. Shauna lo fa ma prima gli dá un dolce bacio e lo chiama marito mio.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 agosto: Donna corre da Brooke per supportarla

Brooke racconta a Donna come sia possibile che le nozze fra Shauna e Ridge abbiano veramente valore legale. La sorella minore della Logan prova a difendere l’ex cognato dicendo che sono tante le persone che si lasciamo prendere dall’euforia e si sposano per scherzo a Las Vegas ma aggiunge anche che sicuramente lo stilista si accorderá con Carter affinché si possa trovare una via legale per uscire da questo incubo. Successivamente loro due saranno pronti per riprendere la propria vita e riposarsi.

Nelle scorse puntate di Beautiful Brooke però si arrabbia tantissimo perché accusa Ridge di essere opportunista ed egoista, di pensare solo a sé stesso senza preoccuparsi del male che le ha fatto, quindi non é più intenzionata a stare con una persona del genere, anche se lui non fa che giurare di amarla ancora tantissimo. Thomas é molto preoccupato per le condizioni di salute di Steffy, visto che ha capito che soffre più di quanto voglia effettivamente dire a tutti. Per questo le consiglia di prendere l’ultima pillola di antidolorifico che é rimasta e di chiamare immediatamente il suo medico per farsene prescrivere altre potenti nello stesso modo. La Forrester in un primo momento rifiuta perché non vuole diventare dipendente dai farmaci, poi appena é da sola decide di assumere il farmaco per provare un po’ di sollievo.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 agosto: Brooke non accetta la fine del matrimonio

Cosa succederà nella puntata di oggi di Beautiful? Le anticipazioni del 21 agosto 2021

Le anticipazioni di Beautiful della puntata di sabato 21 agosto svelano che Steffy non resiste fisicamente e, su suggerimento del fratello, chiede a Finn di prescriverle gli antidolorifici più potenti perché con quelli blandi non riesce a sopportare il dolore alle costole. Il medico la accontenta perché é evidente che ha un interesse nei suoi confronti ma la prega di fare attenzione perché potrebbe diventarne dipendente e a quel punto sarebbe difficile farne a meno. Ridge, spinto anche da Eric, torna da Brooke e cerca in tutti i modi di farsi perdonare per il matrimonio. Alla fine i due non riescono a non dichiararsi amore reciproco e decidono di restare insieme e trovare un modo per risolvere il pasticcio burocratico. Shauna intanto va a casa di Waytt e racconta ad una sconvolta Flo di aver sposato Ridge Forrester. Poiché conosce bene la figlia e sa che non approverebbe assolutamente, decide di omettere il ruolo attivo che ha avuto nel contribuire a far divorziare definitivamente l’uomo e Brooke.

© RIPRODUZIONE RISERVATA