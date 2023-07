Beautiful/ Anticipazioni 21 luglio 2023: Steffy, un funerale per Finn, ma Li è incerta…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 21 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 21 luglio ci svelano che Sheila lancia un’ultima minaccia a Brooke, prima che quest’ultima esca dalla prigione: lei tornerà, prima o poi, e la sua vendetta sarà implacabile. Liam è tornato a casa dopo che lui e Steffy hanno rivelato ai piccoli Kelly e Hayes che Finn non ci sarebbe più stato per loro perché è morto. Hope comprende la situazione, ma sa benissimo che Steffy può fortunatamente contare sul loro supporto. La giovane Logan non riesce ancora a credere alla crudeltà di Sheila, che è arrivata a un punto tale da uccidere perfino suo figlio. Liam, invece, ricorda la bontà e la generosità di Finn: si è preso cura di Kelly e l’ha amata come fosse la sua bambina. Questo per lui è importante. Poi lo Spencer dice alla moglie che passerà a trovare Steffy, e in quel momento arriva anche Bill, il quale è sconvolto nello scoprire che è stata Sheila a sparare a Finn.

Steffy vorrebbe organizzare un funerale per onorare al meglio la memoria di suo marito, però prima deve sentire il parere di Li. Dopo tutto, la donna è la madre adottiva di Finn e si è occupata della sua cremazione. Steffy confida a Taylor il suo dispiacere; avrebbe voluto dare l’ultimo saluto al marito, invece non le è stato possibile.

Beautiful, anticipazioni puntata 21 luglio 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy e Taylor informano Li che hanno scoperto chi è la persona che ha ucciso suo figlio. Quando le nominano Sheila, la donna è su tutte le furie. La nuora le spiega la dinamica dell’incidente, e di come la Carter abbia cercato di manipolare la situazione facendola spacciare per una rapina finita male. Steffy racconta che si era incontrata con Sheila per affrontarla una volta per tutte, ma quando lei ha tirato fuori una pistola per spararle, Finn ha fatto scudo con il suo corpo e si è preso il colpo in pieno petto. Le ha salvato la vita. Li non è sorpresa: suo figlio è un eroe, un figlio meraviglioso e un padre amorevole.

Per fortuna ora Sheila è in prigione, e non uscirà per un bel po’ di tempo. Quando Steffy propone a Li di organizzare una cerimonia funebre per Finn, la donna appare sfuggente e titubante…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Sheila ha ammesso di aver ucciso Finn per un semplice incidente, poi accusa Steffy di averla costretta ad arrivare a questo punto. Se lei l’avesse accettata nella sua vita, tutto questo non sarebbe successo. Inoltre Sheila ammette di aver fatto anche bere Brooke e Capodanno. La donna non fa in tempo ad andarsene perché viene arrestata dagli uomini del vice capo Baker, ma non senza prima aver lanciato una minaccia: tornerà per vendicarsi.

Ben presto tutti i personaggi vengono a sapere delle malefatte di Sheila Carter. La grande domanda che ora tutti si pongono è: cosa farà Ridge ora che ha scoperto cos’ha provocato la ricaduta di Brooke? Steffy spera che i suoi genitori tornino insieme, mentre Brooke si augura che ora che Ridge sa la verità, sia disposto a concederle una seconda possibilità. La Logan poi ha un incontro molto duro con Sheila in carcere.











