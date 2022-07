Beautiful/ Anticipazioni 21 luglio: Thomas cerca la verità su Vinny, e Liam…

Beautiful, anticipazioni puntata 21 luglio: Thomas vuole la verità sulla morte di Vinny

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 21 luglio rivelano che Hope e Liam hanno ritrovato l’intesa. Dopo aver trascorso una serata romantica e la notte insieme, la coppia si scopre più innamorata di prima. Tuttavia, l’atmosfera di gioia rischia di essere rovinata dai sensi di colpa che attanagliano Liam: lo Spencer è tormentato dai ricordi dell’incidente in cui Vinny ha perso la vita, e non sa per quanto ancora riuscirà a mantenere questo segreto, anche perché Hope si è accorta che qualcosa non va in lui…

Thomas sembra aver dimenticato Hope. Grazie al suo aiuto, offrendosi di occuparsi dei bambini per non disturbare la sua intimità con Liam, lo stilista dimostra di essere cambiato. Inoltre è determinato a scovare la verità sulla morte del suo amico Vinny e rimprovererà anche la polizia affermando di non essere soddisfatto del loro lavoro.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Hope e Liam di nuovo insieme

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Liam ha studiato tutto nei minimi dettagli per passare la sua serata romantica con Hope; i due hanno deciso di stare un po’ di tempo insieme senza i bambini, per cercare di ritrovare l’intimità di un tempo. La serata procede per il meglio, e la coppia si ritrova. Tuttavia, l’atmosfera bollente è rovinata dai sensi di colpa che affliggono Liam: il giovane Spencer non ha ancora rivelato la verità sull’incidente in cui Vinny ha perso la vita, fatto di cui Hope è totalmente all’oscuro. E quando la coppia si ripromette di essere sempre sincera l’uno verso l’altra, Liam dovrà scegliere cosa fare…

Intanto, Wyatt è ormai sicuro che suo padre e suo fratello gli stanno nascondendo qualcosa, ma Bill riesce, ancora una volta, a sviare i suoi sospetti, affermando al figlio che farebbe di tutto per proteggere la sua famiglia.











