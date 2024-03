Beautiful/ Anticipazioni 21 marzo 2024: Brooke e Ridge si riavvicinano? Taylor teme il peggio…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 21 marzo 2024

Beautiful torna questo primo pomeriggio, alle ore 13:45 su Canale 5, con una nuova imperdibile puntata: ecco le anticipazioni della nota soap. La fiction, arrivata alla trentatreesima stagione è una delle più longeve e seguite in Italia e all’estero. Oltre 100 Paesi nel mondo si sintonizzano per guardare gli intrighi amorosi che propone.

La prima puntata, in Italia, è stata mandata in onda nel 1990 su Rai 2, per poi passare a Mediaset qualche anno più tardi. Nell’appuntamento di oggi, il focus è su Ridge e Brooke tra cui sembra esserci ancora qualcosa in sospeso. Taylor comincia a temere che il Forrester torni tra le braccia della Logan.

Beautiful, anticipazioni puntata 21 marzo 2024 su Canale 5

Ridge e Brooke si confrontano ancora una volta. La situazione degenera e la discussione diventa frustrante per la Logan che non riesce ad ottenere informazioni dall’ormai ex marito. Il Forrester è sempre più duro e severo con lei, ma Brooke non riesce a capire il motivo.

A questo punto, la Logan decide di firmare i documenti per l’annullamento decisa di tornare all’attacco più avanti. Nel frattempo, Taylor entrerà nel panico e si confiderà con i figli. La Hayes teme un riavvicinamento tra Brooke e Ridge; ha paura che il Forrester possa abbandonarla per tornare tra le braccia della Logan come è già accaduto in passato. Avrà ragione? Intanto Liam chiederà a Hope di frequentare Thomas così assiduamente come sta facendo.

Beautiful anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti, Thomas, dopo aver tentato di baciare Hope, riflette sui suoi errori e torna in ufficio con la voglia di festeggiare il successo della sfilata. Il giovane Forrester si rende conto che mentre Steffy è entusiasta di gioie per la riuscita della collezione, Ridge è molto pensieroso.

Lo stilista aveva liquidato Brooke per stare con Taylor, in quanto convinto che sua moglie gli stesse mentendo. Il Forrester pensa di aver preso la decisione giusta allontanandosi da lei, ma qualcosa continua a tormentarlo; si sente in colpa per aver inferto tanto dolore alla Logan. Steffy e Thomas cominciano a temere che il padre torni da Brooke nonostante quello che ha fatto e cercheranno di convincerlo sia Taylor la donna giusta per lui. Ci riusciranno?











