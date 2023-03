Beautiful/ Anticipazioni 21 marzo: Brooke e Deacon, un segreto da non confessare…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 21 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 21 marzo ci svelano che nel soggiorno di Brooke, Ridge vuole sapere ogni cosa del Capodanno passato. Hope scherza affermando che è stato uno dei più folli di sempre, mentre Brooke glissa la domanda e dichiara semplicemente che gli era mancata molto suo marito. Hope torna allo chalet, e Liam le racconta della sua chiacchierata con Deacon avuta prima. La Logan è felice che il marito stia facendo un passo in avanti ad accettare Sharpe nella loro vita, poi commenta il perfetto tempismo di Taylor: tornata a Los Angeles proprio quando Ridge e Brooke hanno a che fare con Deacon.

Uomini e donne, Alice Barisciani nuova tronista?/ Il dettaglio che insinua il dubbio

Intanto, Ridge nota qualcosa di strano nel comportamento di Brooke e le chiede se Deacon le ha fatto qualcosa mentre lui era via. La donna afferma di non aver dormito bene – non è se stessa quando lui non c’è più. Ridge si scusa e la abbraccia. Giura che staranno insieme il prossimo capodanno e che non permetterà a Deacon di separarli. All’improvviso riceve una chiamata e deve andare. Brooke telefona a Deacon per lamentarsi di aver ceduto all’alcol. Lui la incoraggia, dicendole di smetterla di torturarsi, ma la Logan vuole essere onesta con Ridge; non vuole perdere l’uomo che ama. Poi dice a Deacon che il loro bacio dovrà essere un loro segreto.

Uomini e donne, anticipazioni puntata 21 marzo/ Lite tra Lavinia e Alessio Corvino

Beautiful, anticipazioni puntata 21 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Sheila ridacchia felice che il suo piano contro Brooke sia andato a buon fine, mentre la Logan non può fare a meno di pensare a quanto accaduto l’ultimo dell’anno. In lacrime, svuota la bottiglia di vodka e si ripromette che non dovrà mai più cedere all’alcol. Hope irrompe in casa e, vedendo suo madre in quelle condizioni, chiede cos’è successo…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, arriva il Capodanno. Brooke lo festeggia con Hope, Liam, Deacon e i bambini, mentre aspetta che Ridge ritorni da un galà di lavoro. Rimasti soli, Brooke e Deacon finiscono per bere troppo – e la Logan crede che la bottiglia di champagne ordinata sia analcolica, quando non lo è dato che Sheila l’aveva mescolata con una alcolica per farla ubriacare – e ciò porta loro a baciarsi. Il piccolo Douglas è l’unico ad assistere alla scena. Carter, invece, scopre che Zende vorrebbe chiedere a Paris di sposarlo e chiama la ragazza per avvertirla; per ringraziarlo, Paris bacia l’amico avvocato. A Capodanno, Ridge torna a casa e Brooke ha i sensi di colpa poiché non riesce a ricordare nulla della notte passata e cosa l’abbia spinta a bere così tanto. Sheila, invece, capisce che tra Brooke e Deacon è successo qualcosa. Paris e Carter si confrontano sul bacio dato a Capodanno.

Cecilia Capriotti "boccia" Oriana Marzoli/ "Volgare, non raffinata e poco elegante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA