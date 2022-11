Beautiful/ Anticipazioni 21 novembre: Eric difende a spada tratta Quinn che…

Beautiful: ecco dove eravamo rimasti…

Oggi, come da appuntamento consueto, andrà in onda su Canale 5 un’altra puntata di Beautiful. Ma dove eravamo rimasti con i protagonisti della soap? Nell’ultima puntata, andata in onda sabato, Ridge e Brooke vanno a trovare Eric per esprimergli, per l’ennesima volta, il loro punto di vista sulla relazione con Quinn: è stata una pessima idea non divorziare da lei! Una volta arrivati a casa di Eric però lo trovano solo, proprio lui afferma di aver spinto Quinn a trascorrere la notte da Carter.

I due rimangono sbigottiti e senza parole! Ma non finisce qui, nell’ultima puntata italiana, andata in onda sabato 19 novembre, si è riaccesa la passione tra due personaggi: tra Finn e Steffy; Finn inoltre si sfoga con Paris riguardo ai problemi legati a Sheila. Eric invece sembra in definitiva non provare più nulla nei riguardi di Quinn… Cosa accadrà oggi?

Beautiful: anticipazioni puntata 21 novembre…

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 21 novembre, svelano che l’episodio trasmesso è principalmente ambientato a casa di Eric. Qui Ketie Logan fa visita all’uomo e si decide, per l’ennesima volta, a dire la sua riguardo al rapporto di Eric con Quinn…

Ketie dichiara di trovare sbagliato che lui abbia perdonato la donna e che stia a casa mentre sua moglie esce per la serata, quando invece è lei che dovrebbe rimanere con lui e fargli compagnia. A sorpresa però Eric non ci sta e difende la moglie. Per quanto riguarda gli altri personaggi: Finn e Steffy, che nell’ultima puntata avevano riacceso la passione, vivono una serata d’amore insieme. Non solo ma anche un’altra coppia cede alla passione…Di chi si tratta? Sono Quinn e Carter.

Beautiful, anticipazioni americane della soap: un triangolo all’orizzonte…

Si sa, la serie TV Beautiful, della Mediaset, arriva da oltreoceano… E proprio dalle anticipazioni americane della soap è giunto alle nostre orecchie qualcosa di a dir poco scoppiettante! Pare infatti che per la storia tra Brooke e Ridge, che in Italia procede a gonfie vele, l’imprevisto è dietro l’angolo: presto infatti avrà luogo un triangolo amoroso! Tra chi? Tra Taylor, Ridge e Brooke, chissà come andrà a finire…

Anche Bradley Bell, produttore e sceneggiatore della soap, ne ha dato conferma. Come riportato da TV Soap, durante un’intervista, avrebbe affermato: “C’è un matrimonio all’orizzonte e solo una delle due donne potrà essere la sposa. Avremo un sorprendente finale per questa trama”. Non ci resta che rimanere in attesa. E se ti sei perso una puntata? Niente paura, la soap può essere recuperata e vista su Mediaset Infinity sia in diretta che on demand.

