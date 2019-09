Beautiful/ Anticipazioni 21 settembre: Bill morirà per mano di Ridge?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 SETTEMBRE

Tutto è pronto per un finale di settimana al cardiopalma signori e signore. Quando Beautiful oggi tornerà in onda lo farà con gioie e dolori per la famiglia Spencer perché se da un lato Liam è pronto a scoprire il sesso del bambino che avrà da Hope, dall’altro il padre dovrà affrontare le conseguenze di tutto l’odio che in questi anni ha seminato, e chi meglio di Ridge saprà coglierlo? Siamo sicuri che i fan di Beautiful sanno bene che quello che inizierà oggi sarà un periodo fatto di paura, pensieri e possibili redenzioni, ma quali saranno i protagonisti di questa storia e quanto diventerà movimentata la soap americana questo autunno? Queste domande troveranno risposta proprio tra oggi e lunedì quando tutto succederà così rapidamente da lasciare i fan senza fiato. Ma di cosa e di chi stiamo parlando di preciso?

BEAUTIFUL, LA ROVINOSA CADUTA DI BILL E LO SCONTRO CON RIDGE

Il primo dei temi centrali della puntata di oggi (e quelle che verranno) di Beautiful è senza dubbio quello relativo proprio a Bill. Dopo la sentenza del giudice, il magnate ha provato spesso a far cambiare idea all’ex moglie sperando che lei gli concedesse qualcosa di più ma senza molto successo. Le cose si sono complicate quando Brooke ha scoperto che Ridge ha manipolato il giudice che ha emesso la sentenza finendo addirittura col baciare Bill sotto l’occhio vigile di Steffy che, manco a dirlo, ha raccontato tutto al padre. I fratelli Forrester hanno tanto da dire a Bill e oggi si recheranno da lui proprio per chiudere la questione una volta per tutte. Le ignare donne della famiglia sono pronte a sperare che tutto si risolva per il meglio ma quello che succederà avrà dell’incredibile. La discussione tre i tre maschi di casa non sarà pacifica e non si fermerà alle parole e quando tutto diventerà “fisico”, ecco che ad avere la peggio sarà Bill cadendo dalla terrazza rovinosamente.

BEAUTIFUL, LIAM E HOPE AL SETTIMO CIELO

Se da una parte una tragedia attende i fan di Beautiful, dall’altra tocca all’amore trionfare, almeno per adesso. A farla da padrone saranno i sentimenti con Hope e Liam pronti a conoscere il sesso del loro bambino. L’ennesima ecografia e i controlli riveleranno ai due di aspettare una bambina e questo li farà volare altro. Emozioni e gioie, però, come sempre accade, sono destinate a durare poco perché anche per loro le cose cambieranno presto. Liam è come sempre tra due fuochi e Steffy, per ora fuori dai giochi, presto tornerà di nuovo protagonista. A dare manforte alla sorella ci sarà Thomas che tornerà nella sua versione dark. Ma questa è un’altra storia.



