Beautiful/ Anticipazioni 22 maggio: Sheila spinge Deacon tra le braccia di Brooke

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 22 maggio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 22 maggio ci svelano che Liam rimane senza parole quando Brooke gli rivela che con le sue azioni ha permesso a Ridge di avvicinarsi a Taylor. Inoltre la Logan gli racconta di aver concesso il divorzio a suo marito. Il giovane Spencer la sprona a lottare per il suo matrimonio. A Il Giardino, Sheila intima a Thomas di mantenere il segreto per tenere uniti i suoi genitori: è sicura che il suo piano funzionerà, deve solo dargli tempo. Conclusa la chiamata, Deacon la interrompe all’improvviso chiedendole spiegazioni perché sente di aver intuito qualcosa. Sheila sposta l’argomento di conversazione su lui e Brooke, quindi lo esorta a cogliere l’attimo e andare da lei, approfittando del fatto che Ridge ora è ospite a casa di Steffy.

Beautiful, anticipazioni puntata 22 maggio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy si vanta con Hope del fatto che ora i suoi genitori sono tornati insieme e sono felici, mentre Brooke è sempre stata la fonte dei suoi guai. Inoltre la Forrester fa notare alla sorellastra che questa non è la prima volta che Brooke tradisce suo padre. Hope spiega, di nuovo, che sua madre non aveva intenzione di bere quella sera, o di stare con Deacon. Steffy è stanca del fatto che le Logan usino l’alcol come scusante per il suo comportamento. Se Brooke avesse cacciato Deacon, non sarebbero arrivate a queso punto. Hope capisce che Ridge è arrabbiato con Brooke per aver difeso Deacon.

Nello stesso momento, Sharpe si presenta a casa della Logan per provare a riconquistarla, facendole ricordare i bei tempi in cui stavano insieme. Brooke non è in vena di ricordi: è ancora scossa per aver fatto riavvicinare Ridge e Taylor e di aver distrutto la sua stessa felicità. Deacon prova a consolarla, insistendo che se Ridge l’amasse davvero, l’avrebbe perdonata. Brooke dichiara che non c’è nessuno migliore di Ridge e si chiede come abbia potuto lasciarlo andare. Non riesce a immaginare cosa stesse pensando spingendolo tra le braccia di un’altra donna – Ridge e Taylor hanno un passato insieme, quindi possono ancora esistere dei sentimenti tra loro. Deacon capisce che i suoi tentativi di riconquistarla non funzionano, perché la donna non ha rinunciato a Ridge…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Grace sorprende Paris e Carter insieme e spinge i due a interrompere ogni rapporto. L’avvocato in seguito incoraggia la ragazza ad accettare una possibile proposta di matrimonio di Zende, qualora il giovane Forrester decidesse di farsi avanti. Sheila cerca di convincere Thomas a mantenere il segreto sulla ricaduta di Broke affinché Ridge e Taylor abbiano il tempo necessario per riavvicinarsi. E infetti i due sembrano molto innamorati, mentre Brooke è tormentata all’idea di aver concesso il divorzio a marito, spingendolo inevitabilmente tra le braccia di Taylor.











