Beautiful/ Anticipazioni 22 marzo 2024: Brooke non si arrende e intende incastrare Thomas!

Beautiful, anticipazioni 22 marzo 2024: Brooke nutre seri dubbi su Thomas

Nuovo appuntamento con Beautiful nel pomeriggio di Canale 5, oggi, venerdì 22 marzo 2024, come sempre dalle 13.45 circa. Nella puntata andata in onda ieri, il pubblico ha assistito alla discussione tra Ridge e Brooke che ha portato quest’ultima a prendere una decisione importante: firmare i documenti per l’annullamento del loro matrimonio. Una scelta dolorosa, di fronte alla quale anche Ridge è pensieroso: il Forrester, infatti, crede di aver fatto la scelta giusta allontanandosi da lei e unendosi a Taylor, ma si sente in colpa per averle causato tanto dolore.

Intanto, stando alle anticipazioni riportate da Coming Soon per la nuova puntata in onda oggi, Brooke ha sì firmato i documenti per l’annullamento del matrimonio, ma non ha alcuna intenzione di arrendersi. È consapevole che il suo destino la porterà sempre e solo a Ridge e, in più, è convinta che la causa di quanto accaduto sia Thomas. Confidandosi con la figlia Hope, ammette che non intende affatto lasciar impunito il figliastro: è convinta che qualcosa sia successo, pur non essendone a conoscenza.

Taylor preoccupata per la sua storia con Ridge

Intanto, come raccontano le anticipazioni di Beautiful di oggi pomeriggio, Taylor ha paura che Ridge possa prima o poi riavvicinarsi a Brooke, come già più volte capitato in passato. Sfogandosi prima con i figli e poi con Finn, la donna si dice convinta che sia successo qualcosa tra il Forrester e la Logan, e teme che la sua “rivale” in amore non getterà affatto la spugna nel tentativo di riconquistare il suo ex marito.

Brooke, intanto, è intenzionata ad incastrare Thomas, convinta che sia lui il responsabile di quanto successo. Il giovane stilista intanto, confidandosi con il padre, lo invita a rassicurare Taylor, scossa da molte paure. Tuttavia Douglas continuerà a giocare con l’app clona voci, e questo non gioverà affatto al suo papà, che potrebbe essere messo in pericolo: il suo segreto verrà a galla una volta per tutte?

