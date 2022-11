Beautiful/ Anticipazioni 22 novembre: Quinn ammette con Eric che lei e Carter…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 22 novembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 22 novembre ci svelano che Katie è scioccata quando Eric accenna al fatto che non sta dando a Quinn tutto ciò di cui ha bisogno, e la Logan gli chiede se stia parlando a livello intimo. Poi, Katie scuote la testa: non sono affari che le riguardano. Quinn ha già fatto i suoi danni nel matrimonio, quindi gli ricorda che lui è Eric Forrester e non deve scendere a compromessi. Katie odia vederlo così e lo esorta a dirle cosa sta succedendo. Eric dice che è tardi e la ringrazia per aver ascoltato. Si abbracciano e lei gli ricorda che è proprio accanto se ha bisogno di qualcosa. Una volta solo, Eric guarda il ritratto di Quinn.

Beautiful/ Anticipazioni 21 novembre: Eric difende a spada tratta Quinn che...

Steffy e Finn si godono la notte insieme dopo aver messo a dormire i bambini. Entrambi sono felici per essersi lasciati Sheila alle spalle. Steffy lo rassicura per essere uscito indenne dalla loro crisi e dice che sa quanto sia stato difficile per lui tagliare i ponti con la sua mamma naturale. Finn non lascerà che Sheila o chiunque altro si intrometta nella loro vita.

Beautiful/ Anticipazioni 16 novembre: Quinn è dubbiosa sulla richiesta di Eric

Beautiful, anticipazioni puntata 22 novembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, dopo essere stata con Carter, Quinn torna a casa da Eric, sentendosi un po’ in colpa per quanto ha fatto. In camera, Eric vuole sapere se hanno fatto l’amore. Quinn resiste a rispondere e non vuole parlarne, ma alla fine ammette che l’hanno fatto. Rimasto solo nel loft, Carter ripensa alla notte di passione appena trascorsa con Quinn e alla richiesta che Eric aveva fatto loro e rimane pensieroso… L’indomani, Quinn racconta a Shauna cos’è successo e quest’ultima resta sconvolta.

Beautiful/ Anticipazioni 15 novembre: Quinn rifiuta la proposta di Eric, poi però...

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Katie fa visita ad Eric e si decide, per l’ennesima volta, a dire la sua riguardo al suo rapporto con Quinn. La Logan dichiara di trovare sbagliato che lui abbia perdonato la donna e che stia a casa mentre sua moglie esce da sola per una serata tra amiche, quando invece è lei che dovrebbe rimanere con lui e fargli compagnia. A sorpresa però Eric non ci sta e difende sua moglie. Intanto, Finn e Steffy, dopo essere stati interrotti da Paris e rimasti di nuovo soli, decidono di passare finalmente una notte senza pensieri. Infine, anche un’altra coppia cede alla passione: Quinn e Carter, i quali alla fine accettano la richiesta di Eric.











© RIPRODUZIONE RISERVATA