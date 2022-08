Beautiful/ Anticipazioni 23 agosto: Steffy in travaglio, un parto in acqua…

Beautiful, anticipazioni puntata 23 agosto: Steffy entra in travaglio

Le anticipazioni sulla puntata di Beautiful di oggi, 23 agosto, svelano che Ridge è lì quando sua figlia inizia a sentire primi i dolori, ma è sicuro che stavolta andrà tutto bene e sarà un’esperienza meno drammatica di quando aveva partorito Kelly. In quella circostanza, Steffy era caduta ed era stata costretta ad essere portata d’urgenza in ospedale chiedendosi se la sua bambina ce l’avrebbe fatta. Ora Steffy è con il padre del suo bambino, Finn, e insieme si preparano ad affrontare un difficile parto in acqua a casa, come avevano programmato.

Dopo la sua ultima discussione con Brooke, Quinn è furiosa ma è anche determinata a rinnovare il suo voto nuziale senza indugi. La Fuller ha bisogno di assicurarsi che Eric creda ancora nel loro matrimonio, che lei resti ancora la signora Forrester, e che il suo ritratto rimanga appeso al camino. A tale scopo, Quinn deve sapere che Paris terrà la bocca chiusa e non dirà nulla della sua relazione con Carter.

Beautiful, anticipazioni puntata 23 agosto: Quinn supera il limite e minaccia Paris

Nella puntata di oggi di Beautiful, Quinn è disposta a giocare sporco pur di assicurarsi che Paris stia zitta. La donna arriva a perdere la pazienza quando viene messa alle strette dalla sorella di Zoe, che al contrario vorrebbe svelare tutto a Eric. Quinn però sa difendersi bene e arriva persino a minacciare Paris di toglierle tutto, a partire dal lavoro per cui si era impegnata duramente alla Fondazione Forrester.

La giovane, però, non sembra spaventarsi troppo facilmente. E la loro accesa discussione viene ascoltata da qualcuno che giocherà un ruolo chiave nel rinnovo dei voti con Eric. Le cose non andranno certamente a favore di Quinn…

Beautiful, dove eravamo rimasti: Brooke determinata contro Quinn

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Eric ha acconsentito al rinnovo dei voti nuziali con Quinn, ed è molto contento. Lo stilista ha invitato i suoi parenti più stretti a villa Forrester per l’evento, che sarà celebrato proprio da Carter, su richiesta dello stesso Eric. Brooke affronta Quinn, dopo che quest’ultima ha tentato per l’ennesima volta di convincere Eric a liberarsi di lei. La Logan le dice che farà di tutto affinché Eric capisca l’errore che ha commesso sposandola e dandole un’altra possibilità.

Quinn e Carter, intanto, si ritrovano da soli con Paris e la pregano di non svelare nulla a Eric e Zoe su quanto accaduto tra loro. La verità potrebbe distruggere le vite di entrambi. Eric, infine, ringrazia Shauna per aver riportato la serenità nel suo matrimonio, ma la donna inizia a sentirsi in colpa di dover continuare a mentire a tutti…











