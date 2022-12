Beautiful/ Anticipazioni 23 dicembre: Hope in lacrime, Deacon è…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 23 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 23 dicembre ci svelano che Thomas discute con Zende del suo schizzo e si rivolgono a Hope per avere la sua opinione. È distratta e Zende le chiede se sta bene. Hope dice loro che suo padre è uscito di prigione ed è tornato in città. Allarmato, Thomas rimane a bocca aperta. A casa di Sheila, Deacon viene bruscamente svegliato da quest’ultima che fa rumore con il cucchiaino nella tazza da caffè. La donna gli dice che vuole concentrarsi sulla loro missione contro i Forrester, e Deacon sente che Hope vuole stabilire un legame con lui, altrimenti perché gli avrebbe scritto quelle lettere?

Beautiful/ Anticipazioni 21 dicembre: un'alleanza con Sheila? Deacon è dubbioso

In ufficio, Zende e Thomas aggiornano Paris sul ritorno di Deacon, spiegandole che è il padre di Hope, che è di recente uscito di prigione. Poi Thomas riceve un messaggio dal suo agente immobiliare per andare a vedere un nuovo appartamento e Paris si offre di accompagnarlo; in seguito lui le chiederà di venire a vivere insieme, dato che la ragazza sta ancora cercando un posto in cui stare.

Anticipazioni Beautiful/ Diamond White: "Paris pensa a Finn, poi intrigo con Carter"

Beautiful, anticipazioni puntata 23 dicembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, Deacon riesce a eludere la sicurezza della Forrester Creations e si presente in ufficio da sua figlia, chiedendole solo una possibilità: vuole conoscere Beth. Hope non sa cosa rispondere, ma la loro conversazione è interrotta da Liam che si presenta all’improvviso nel suo ufficio e urla a Deacon di andarsene. Hope si oppone in lacrime, ma suo padre alla fine lascia l’ufficio. La Logan chiede al marito se è davvero così sbagliato che Deacon cerchi un contatto con lei chiedendole di far parte della sua vita. Tornato a casa, Deacon consiglia a Sheila di dimenticarsi dei Forrester perché è una battaglia persa, ma la donna non demorde: riuscirà a ottenere quello che vuole, ossia avvicinarsi a suo figlio Finn…

Beautiful/ Anticipazioni 20 dicembre: il "trucco" di Sheila per convincere Deacon

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Sheila cerca di convincere in tutti i modi Deacon a unirsi a lei nella sua battaglia contro i Forrester, ma lui è molto incerto perché non vuole ricadere nelle vecchie abitudini. Rimasto senza un soldo e un posto in cui stare, la Carter lo invita a stare da lei. Hope discute con Brooke a proposito di Deacon: la Logan senior vorrebbe che sua figlia comprenda la pericolosità di quell’uomo, ma la giovane insiste che suo padre è un uomo diverso ora, quindi non ha motivo di cacciarlo dalla sua vita. Steffy, invece, paragona la tossicità di Deacon a quella di Sheila e cerca di far capire a Finn quanto entrambi devono stare lontani dalle loro famiglie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA