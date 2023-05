Beautiful/ Anticipazioni 23 maggio: Steffy, che ci fanno Sheila e Thomas insieme?

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 23 maggio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 23 maggio ci svelano che Deacon si è presentato da Brooke per cercare di convincerla a stare con lui. La Logan, però, è ancora molto innamorata di Ridge e si tormenta per aver consegnare il marito tra le braccia di Taylor. Sharpe quindi capisce di non avere speranza di poterla riconquistare. Intanto, Ridge parla con Steffy e si rende conto che, nonostante la figlia voglia che i suoi genitori tornino insieme, capisce che una parte di lui amerà sempre Brooke. E questo non cambierà mai. Liam rivela a Hope che sua madre è passata a trovarlo, e lui l’ha esortata a combattere per il suo matrimonio.

Thomas chiama Sheila, che è nella sua camera d’albergo, e si lamenta con lei perché ha capito che Ridge è ancora innamorato di Brooke. Lui tiene a lei. E se dovesse scoprire cos’è accaduto quella notte, quando ha bevuto e baciato Deacon… è una questione di tempo prima che Brooke scopra tutto. Sheila crede che Brooke provi dei sentimenti per Deacon o non sarebbe successo niente, con o senza alcol. Thomas riflette: è successo perché è stata Sheila a provocarlo. Il giovane Forrester chiede perché la donna ce l’abbia così tanto con Brooke. In quel momento, Steffy fa capolino e, non vista, ascolta la conversazione tra i due.

Beautiful, anticipazioni puntata 23 maggio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy cerca di origliare la conversazione di Thomas mentre è al telefono con Sheila, e capisce che si stanno dando appuntamento per incontrarsi. La Forrester decide di intervenire e sorprende il fratello, chiedendogli cosa stia succedendo. Thomas si comporta in modo strano, e sua sorella è preoccupata. Lui cerca di sviare i suoi sospetti, dicendole che deve incontrarsi con qualcuno e la rassicura che la raggiungerà più tardi. Non appena Thomas sparisce, Steffy lo segue…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Grace sorprende Paris e Carter insieme e spinge i due a interrompere ogni rapporto. L’avvocato in seguito incoraggia la ragazza ad accettare una possibile proposta di matrimonio di Zende, qualora il giovane Forrester decidesse di farsi avanti. Sheila cerca di convincere Thomas a mantenere il segreto sulla ricaduta di Broke affinché Ridge e Taylor abbiano il tempo necessario per riavvicinarsi. E infetti i due sembrano molto innamorati, mentre Brooke è tormentata all’idea di aver concesso il divorzio a marito, spingendolo inevitabilmente tra le braccia di Taylor. Spinto da Sheila, Deacon si lancia alla riconquista di Brooke.

