Beautiful/ Anticipazioni 23 marzo: Brooke crolla e confessa tutto a Ridge!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 23 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 23 marzo ci svelano che Ridge mette in dubbio la decisione di Taylor di aver invitato Sheila a Natale. Steffy e Thomas spiegano il ragionamento della madre, ma lo stilista è comunque preoccupato per le conseguenze e ritiene che non bisognerebbe concedere a Sheila il beneficio del dubbio. Steffy, seppur contrariata all’idea che quella donna fosse in casa sua, dichiara di fidarsi di sua madre e del lavoro che sta cercando di fare.

Navi Nato contro scafisti nel Mediterraneo/ Stoltenberg: “migranti, sostegno alla Ue”

Intanto, Brooke contempla la bottiglia di vodka tra altri flashback. Ridge entra e vuole parlare del capodanno – lei non è più stata la stessa da quando è tornato, quindi voleva scusarsi per non essere stato lì con lei. Brooke vorrebbe che fosse stato lì, più di quanto lui sappia, ma lei non lo incolpa, incolpa se stessa. Perde ogni senso di stabilità quando lui non c’è. Ridge suggerisce di fare un viaggio, ma Brooke si oppone. Lo stilista le chiede cosa le sia successo, invogliandola a parlarne con lui. A quel punto la Logan crolla e gli annuncia che deve raccontargli cos’è accaduto a Capodanno, anche se sarà consapevole che lui si sentirà deluso dalle sue azioni.

Congo contro accordo migranti Uk-Ruanda "Silenzio su genocidio"/ "Onu è responsabile"

Beautiful, anticipazioni puntata 23 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, in lacrime, Brooke confessa a Ridge di aver avuto una ricaduta e di aver bevuto a Capodanno. La voglia di versarsi altro da bere era incontrollabile, e non riusciva più a fermarsi. Nel frattempo, Sheila è ancora nello studio di Taylor e le chiede se può essere una sua paziente. La Carter è convinta che con l’aiuto della dottoressa potrà compiere un ulteriore passo in avanti e dimostrare di non essere più la diabolica donna di una volta. È determinata a essere una buona madre per Finn e nonna per Hayes. Taylor avverte Sheila che ha ancora molta strada da fare per mettersi alla prova e se si impegna o meno dipende da lei.

CAOS MIGRANTI/ "Wagner non decisivi, il Governo non sottovaluti Haftar e parli con Erdogan"

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, a Capodanno, Brooke perde il controllo e si ubriaca con Deacon; i due condividono un bacio e poi si ritrovano l’indomani nello stesso letto. Sharpe le assicura che non è successo nulla, ma la Logan si sente comunque in colpa e cerca di smascherare il tutto quando è insieme a Ridge e Hope. Intanto Paris e Carter si confrontano in merito al bacio che si sono dati l’ultimo dell’anno. La ragazza si dice poi sorpresa che Zende abbia voluto chiederle di sposarlo; dovrebbe sapere che non è pronta a compiere un simile passo. Intanto Sheila intuisce che tra Deacon e Brooke è successo qualcosa, e nel mentre ringrazia Taylor per averle dato un’altra opportunità di dimostrare di essere una donna cambiata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA