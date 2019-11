Beautiful/ Anticipazioni 23 novembre: aeroporto chiuso e Hope in crisi?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 NOVEMBRE

Nella prossima puntata di oggi di Beautiful, Hope e Liam decideranno di partire per Catalina. Ad un certo punto, Kelly si ammalerà e lo Spencer dovrà restare momentaneamente a Los Angeles per poter accompagnare la figlia ad un controllo medico in ospedale. La Sharpe deciderà allora di partire da sola sull’isola. Qui verrà a sapere che purtroppo l’aeroporto del posto potrebbe restare chiuso fino a Capodanno. Questa notizia farà agitare Hope, che avrà paura che Liam non riuscirà a raggiungerla. Successivamente, Liam scoprirà che il suo volo per Catalina è stato cancellato. Nel frattempo, allora, Hope incomincerà a sentirsi male e ad avere le doglie. Lo Spencer, di conseguenza, riceverà una telefonata dalla moglie. Hope dirà quindi a suo marito di cercare di raggiungerla in qualche modo, perché ha iniziato ad avere le contrazioni. Brooke, dunque, si metterà in contatto con la figlia e proverà a tranquillizzarla, comunicandole che Liam sarà in tempi brevi da lei.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate della soap opera Beautiful, abbiamo visto che Liam ha rassicurato ancora una volta Hope, dicendo alla compagna che lui vuole costruire una famiglia con lei e che la ama tantissimo. Il ragazzo, però, non se l’è sentita di interrompere il suo rapporto d’amicizia con Steffy, visto che con quest’ultima ha una figlia, che è la piccola Kelly. Taylor, poi, ha scelto di restare a vivere a Los Angeles con la giovane Forrester e la nipote. La donna inoltre non vuole più lasciare la città, per l’attrazione irrefrenabile che prova per Reese. Il ginecologo deve quindi ripagare un debito contratto con uno strozzino, se non vuole rischiare di mettere in pericolo pure la vita di Zoe. Quest’ultima desidera che il padre vada via dalla California, per non avere più guai per colpa sua. La ragazza, poi, è molto innamorata di Xander ed ha appena iniziato una relazione con lui. La giovane però ha dovuto fare i conti con la gelosia di Emma, che è ancora innamorata del ragazzo e pare non averlo dimenticato. Maya, in crisi con Rick, ha deciso dunque di rimanere a Los Angeles e di riflettere sulla sua vita, senza nessuna pressione. Hope continua a fare delle insistenze su Steffy, affinché la madre lasci per sempre la California. La Forrester non sembra però intenzionata a cacciare Taylor dalla sua casa e dalla sua vita. La Sharpe ha paura non solo della Hayes, ma anche per il suo matrimonio, dato che Liam, negli ultimi tempi, pare essersi avvicinato parecchio a Steffy. Hope, ad un certo punto, capendo che Taylor non se ne andrà da Los Angeles, dice alla figlia di Ridge che forse sarebbe meglio che la ex psichiatra vada a vivere da sola in una casa a Santa Monica. In questo modo, Taylor non potrebbe più interferire nelle loro esistenze. Steffy, però, non è d’accordo che la madre abbandoni la sua casa, in quanto la presenza della donna nella sua abitazione è indispensabile non solo per crescere Kelly, ma pure per un altro motivo. A questo proposito, la Forrester spiega allora alla Sharpe che la Hayes deve continuare a vivere con lei, dato che ha deciso di adottare un’altra bambina. Hope non riesce a credere che Steffy voglia allargare la sua famiglia ed è parecchio furiosa. Durante la discussione tra le ragazze, arriva poi Liam, che appoggia ancora una volta Steffy.

