Beautiful/ Anticipazioni 23 novembre: Quinn rivela tutto a Shauna, lei è sconvolta!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 23 novembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 23 novembre ci svelano che le Logan stanno discutendo di come sia possibile che Quinn sia andata a divertirsi fuori con le amiche, mentre Eric era a casa. Katie pensa che se i due hanno problemi in camera da letto è solo perché lo stilista teme il confronto con Carter. Almeno così pensa. Katie si dice confusa sul fatto che Eric abbia perdonato l’uscita di Quinn, e si chiede se tradirebbe di nuovo suo marito. Intanto, Carter è a casa di Eric. Quest’ultimo gli ribadisce il fatto che lui è solo un sostituto per quanto riguarda soddisfare i bisogni di sua moglie in camera da letto, ma, sottolinea, l’avvocato non sarà mai l’uomo di Quinn. Nonostante i sentimenti che prova per lei, Carter non deve mai considerare la Fuller come sua.

Beautiful/ Anticipazioni 22 novembre: Quinn ammette con Eric che lei e Carter...

Beautiful, anticipazioni puntata 23 novembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, Shauna è sbalordita dal fatto che Eric abbia suggerito a Quinn di andare a letto con Carter. Quinn spiega che si sta sacrificando in modo che lei possa realizzarsi come donna. Poi spiega all’amica che all’inizio avevano rifiutato perché rispettavano troppo Eric, fino alla scorsa notte, quando suo marito l’ha mandata nel loft di Carter e i due hanno ceduto alla passione. Shauna pensa che per Quinn deve essere stato imbarazzante tornare a casa da Eric dopo aver passato la notte dall’amante.

Beautiful/ Anticipazioni 21 novembre: Eric difende a spada tratta Quinn che...

Più tardi, Carter arriva alla Forrester Creations e trova Quinn alla scrivania dell’ufficio di design. L’avvocato ritiene sia giusto che lui se ne vada, ma la Fuller lo trattiene e gli dice che non riesce a smettere di pensare alla scorsa notte e non riesce a capire come Eric voglia questo per lei. Quinn ama suo marito, ma ama anche Carter.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Katie è scioccata quando Eric accenna al fatto che non sta dando a Quinn tutto ciò di cui ha bisogno, e la Logan gli chiede se stia parlando a livello intimo. Poi, Katie scuote la testa: non sono affari che le riguardano. Quinn ha già fatto i suoi danni nel matrimonio, quindi gli ricorda che lui è Eric Forrester e non deve scendere a compromessi. Katie odia vederlo così e lo esorta a dirle cosa sta succedendo. Eric dice che è tardi e la ringrazia per aver ascoltato. Dopo essere stata con Carter, Quinn torna a casa da Eric, sentendosi un po’ in colpa per quanto ha fatto. In camera, Eric vuole sapere se hanno fatto l’amore. Quinn resiste a rispondere e non vuole parlarne, ma alla fine ammette che l’hanno fatto.

Beautiful/ Anticipazioni 16 novembre: Quinn è dubbiosa sulla richiesta di Eric

Steffy e Finn si godono la notte insieme dopo aver messo a dormire i bambini. Entrambi sono felici per essersi lasciati Sheila alle spalle. Steffy lo rassicura per essere uscito indenne dalla loro crisi e dice che sa quanto sia stato difficile per lui tagliare i ponti con la sua mamma naturale. Finn non lascerà che Sheila o chiunque altro si intrometta nella loro vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA