Beautiful/ Anticipazioni 24 agosto 2023: Sheila evade di prigione!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 24 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 24 agosto ci svelano che Ridge e Taylor restano parecchio turbati dal comportamento di Li ed entrambi concordano sul fatto che la donna non abbia ancora accettato il tragico fatto che suo figlio sia morto. Nel frattempo, Li torna a concentrarsi su Finn, ancora in coma, e lo invita di nuovo a lottare per tornare dalla sua famiglia. Il giovane mostra nuovi segnali, al che la dottoressa si chiede se lui riesca a sentirla. Intanto, Eric e Donna passano dei momenti insieme al centro benessere finché si ritrovano a iniziare una battaglia con i cuscini. In quel momento Hope, giunta lì per andare a riprendere Douglas, passa davanti la loro stanza e li sorprende insieme…

Beautiful/ Anticipazioni 23 agosto 2023: Eric è ancora sfuggente con Quinn

Quinn è ancora incerta sulle vere intenzioni di Carter: vuole tornare con Paris perché non può averla? La donna vuole che il suo ex amante sia sincero con lei. Tuttavia non potranno avere quel confronto perché a un certo punto il telefono della Fuller le manda un avviso dallo Smart Ring: sta succedendo qualcosa a Eric: la sua frequenza cardiaca sta aumentando di nuovo!

Beautiful/ Anticipazioni 22 agosto 2023: Grace, clamorose accuse contro Carter

Beautiful, anticipazioni puntata 24 agosto 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, mentre Ridge e Taylor si chiedono ancora per quale motivo Li abbia riagganciato la loro conversazione, il vice capo Baker si presenta per informare che ha delle notizie preoccupanti: Sheila è evasa di prigione! Dov’è diretta la donna? Ben presto scopriamo che si è appostata fuori la porta della stanza dove giace Finn, tenuto nascosto da Li: Sheila capisce che suo figlio non è morto, ma è ancora vivo! Li sta tenendo la mano del giovane tra la sua e lo incoraggia a combattere per tornare dalla sua famiglia, ma non sa minimamente che fuori dalla stanza c’è la sua peggior nemica, la madre biologica di suo figlio…

Beautiful/ Anticipazioni 21 agosto 2023: Li fa un passo falso con Sheila

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Li fa visita a Sheila in prigione e tra le due comincia un’accesa conversazione su Finn, interrotta solo dalla guardia carceraria, una vecchia conoscenza della Carter… Grace accusa Carter di molestare Paris sul lavoro, e Ridge decide di confrontarsi con l’amico per capire cosa sta succedendo. Quinn vuole essere una moglie leale con Eric, ma lui continua ad essere sfuggente e preferisce passare il suo tempo con Donna. Le Logan commentano la vita amorosa del patriarca dei Forrester, non sapendo che ha una relazione con una delle sorelle. Ridge e Taylor provano a convincere Li a organizzare una veglia funebre per Finn, ma la donna si comporta in maniera piuttosto strana e non vuole continuare la conversazione al riguardo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA