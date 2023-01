Beautiful/ Anticipazioni 24 gennaio: Deacon pensa ancora a Brooke? E lei intanto…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 24 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 24 gennaio ci svelano che Brooke dice a Hope di non credere a tutta la storia di Sheila e Deacon; non pensa siano una coppia. La giovane Logan allora le chiede perché sua madre sia contraria al fatto che lei voglia conoscere suo padre, e crede ci sia dell’altro. Brooke non lo nega ma è ancora preoccupata per i sentimenti di Hope. Alla fine ammette che la riempie anche di molta vergogna. Senza Deacon, Brooke non avrebbe avuto Hope, ma la sua presenza qui potrebbe sconvolgere lei e Ridge: adesso stanno bene insieme. In lacrime, Hope vuole sapere se si sia mai pentita di quello che ha fatto con Deacon. Brooke ricorda quando all’epoca si sentiva sola, Ridge non c’era, e Deacon era lì a sostenerla. Eppure non può fare a meno di ripensare a come abbia tradito sua figlia Bridget, andando a letto con suo marito.

Hope sa che suo padre ha deluso molte persone e deve sapere che Brooke ha visto del buono in lui. La Logan senior ripensa ai momenti passati con Deacon, quindi la figlia cerca di farle ammettere di averlo amato profondamente.

Beautiful, anticipazioni puntata 24 gennaio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Sheila cerca di convincere, ancora una volta, Deacon a stare al suo gioco e continuare a fingersi una coppia così da avvicinarsi maggiormente ai loro figli. La Carter vuole, però, realizzare delle prove concrete della loro presenta relazione, utilizzando delle lettere non aperte. Deacon teme che questo azzardo possa rovinare qualsiasi tentativo con Hope e Brooke. Sheila dice che non è più la stessa donna e afferma di aver pagato per i suoi errori. Gli altri suoi figli non vogliono avere niente a che fare con lei. Finn è la sua ultima possibilità. Poi capisce che Deacon non punta solo a sua figlia Hope, ma anche a riconquistare la fiducia di Brooke e, chissà, forse riaverla nella sua vita.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Eric licenzia a malincuore Donna, acconsentendo al volere di sua moglie; Quinn gli aveva infatti ordinato di troncare ogni rapporto con lei. Questa era la sua unica condizione per cercare di salvare il loro matrimonio. Donna raccoglie le sue cose in lacrime e poi si sfoga con Katie. Steffy rimprovera Hope di dare cattivi consigli a suo marito in merito a Sheila; Steffy sa quanto lei e Deacon siano pericolosi, motivo per cui non meritano una seconda possibilità. Hope, però, non è molto convinta, ed è intenzionata a riavere suo padre nella sua vita. Per questo ne parla con sua madre Brooke.

