Beautiful/ Anticipazioni 24 novembre: Ridge agisce contro Quinn!

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 24 novembre ci svelano che Katie decide di andare di nuovo a trovare Eric per cercare di indagare su cosa sta succedendo tra lui e Quinn. In quel momento arriva anche Ridge, che resta a parlare di suo padre con Brooke. Anche lui ha notato dei cambiamenti, ma non è riuscito a convincerlo a confidarsi. Brooke crede che forse Katie potrebbe riuscirci. A Villa Forrester, la sorella di Brooke è arrivata e va subito al dunque: è lì per controllare come sta. Eric le assicura che sta vivendo una giornata produttiva lavorando a casa. Katie chiede dov’è Quinn e lui le spiega che è un lavoro. Le domande impertinenti di Katie costringono Eric e glissare più volte sulla questione, finché ammette che lui e sua moglie hanno una specie di accordo, che sembra funzionare per il loro matrimonio. Katie è perplessa.

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester Creations, Quinn e Carter si scambiano un bacio appassionato. Entrambi sanno che non possono vedersi in ufficio perché tutti potrebbero iniziare a sospettare. Soprattutto non possono lasciare che Brooke e Ridge lo scoprano. Intanto, Ridge convoca Justin nel suo ufficio insieme a Brooke. L’avvocato crede che si tratti ancora della storia di Thomas, ma lo stilista gli dice che è lì per altre ragioni che non riguardano Bill, bensì suo padre. Ridge incarica Justin di seguire Quinn per assicurarsi che non stia di nuovo tradendo Eric e che sia la moglie fedele che ha giurato di essere. L’intento del Forrester è chiaro, agire contro la donna e capire quali siano le sue vere intenzioni…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, le Logan stanno discutendo di come sia possibile che Quinn sia andata a divertirsi fuori con le amiche, mentre Eric era a casa. Katie pensa che se i due hanno problemi in camera da letto è solo perché lo stilista teme il confronto con Carter. Almeno così pensa. Katie si dice confusa sul fatto che Eric abbia perdonato l’uscita di Quinn, e si chiede se tradirebbe di nuovo suo marito. Intanto, Carter è a casa di Eric. Quest’ultimo gli ribadisce il fatto che lui è solo un sostituto per quanto riguarda soddisfare i bisogni di sua moglie in camera da letto, ma, sottolinea, l’avvocato non sarà mai l’uomo di Quinn.

Shauna è sbalordita dal fatto che Eric abbia suggerito a Quinn di andare a letto con Carter. Quinn spiega che si sta sacrificando in modo che lei possa realizzarsi come donna. Poi spiega all’amica che all’inizio avevano rifiutato perché rispettavano troppo Eric, fino alla scorsa notte, quando suo marito l’ha mandata nel loft di Carter e i due hanno ceduto alla passione. Shauna pensa che per Quinn deve essere stato imbarazzante tornare a casa da Eric dopo aver passato la notte dall’amante.











