Beautiful/ Anticipazioni 24 ottobre: Eric tiene Quinn a distanza, ecco il motivo

Beautiful, anticipazioni puntata 24 ottobre: Steffy in partenza

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 24 ottobre, ci svelano che Jack ricorda il suo confronto con Sheila e Li nota che c’è qualcosa che lo turba. La donna poi gli confida di averlo perdonato per non averle parlato di Sheila; lei sa che stava solo cercando di proteggerli. Poi lo esorta ad andare avanti: quella donna deve essere solo un lontano ricordo.

Steffy è in partenza per San Francisco sul jet privato della Forrester Creations con Hope, sebbene lasciare la famiglia in questo momento la impensierisca. Finn la rassicura che tutto andrà per il meglio. Più tardi, quest’ultimo riceve la visita di suo padre: Jack lo informa che ha incontrato Sheila, la quale ha deciso di uscire dalle loro vite. A una condizione: vuole rivedere un’ultima volta suo figlio e suo nipote.

Beautiful, anticipazioni puntata 24 ottobre: il motivo della freddezza di Eric

Nella puntata di oggi di Beautiful, Quinn è felice per essere tornata con Eric, ma ha la sensazione che qualcosa non va ancora. Eric si scusa, rivelandole i veri motivi della sua freddezza: soffre di disfunzione erettile, non può fare l’amore con lei, e non riesce a fare nulla per risolvere il problema. Ciò lo imbarazza. Quinn gli accarezza il viso, confortandolo. Intanto, Carter informa Brooke e Ridge che Eric ha rinunciato al divorzio, riprendendo in casa Quinn.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn e Steffy si distraggono dai problemi passando la notte insieme, sebbene l’ombra di Sheila sia sempre presente. Anche Brooke ricorre alla seduzione con Ridge per evitare che lui pensi ancora ai guai che la Carter potrebbe causare alla loro famiglia. Intanto quest’ultima ricatta Jack Finnegan: dopo aver svelato che loro due hanno avuto un trascorso e che lui è in realtà il padre naturale di Finn, Sheila si impegna a mantenere il suo segreto a patto che Jack le faccia incontrare suo figlio e suo nipote Hayes un’ultima volta.

La Carter poi promette che, poi, sparirà dalle loro vite. Jack è tormentato e non sa cosa fare. In che modo reagirà Li sapendo che Finn è nato da una sua relazione extraconiugale con Sheila? Per questo non ci pensa due volte ad assecondare la richiesta della donna. Il momento è propizio poiché Steffy deve allontanarsi per un breve viaggio di lavoro a San Francisco. Infine, Eric decide di rivelare a Quinn il perché si dimostra freddo nei suoi confronti.











