Beautiful/ Anticipazioni 25 agosto 2023: Hope scopre di Donna ed Eric…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 25 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 25 agosto ci svelano che Ridge e Taylor sono senza parole quando il vice capo Baker rivela loro che Sheila è evasa di prigione e chiede aiuto per rintracciarla. I due si chiedono dove possa essere diretta, senza immaginare che la Carter è arrivata a casa di Li per domandare alla donna di poter vedere un’ultima volta le ceneri di Finn. La criminale non ha minimamente idea che suo figlio si nasconde proprio là. Le due iniziano a discutere, mentre la dottoressa cerca di perdere tempo per impedire che Sheila sospetti qualcosa. Alla villa Forrester, Quinn va nel panico con Carter perché il battito cardiaco di Eric è alle stelle, quindi decide di chiamare Bridget per capire se deve preoccuparsi per la salute di suo marito.

Beautiful/ Anticipazioni 24 agosto 2023: Sheila evade di prigione!

Al centro benessere, una stupita Hope fa capolino nella stanza di Donna ed Eric dove li vede baciarsi e farsi una dichiarazione d’amore. La giovane Logan poi si allontana non appena suo nonno esce dalla stanza. Hope quindi entra e confronta sua zia in merito a ciò che ha visto. Dopo un po’ di titubanza, alla fine Donna ammette di avere una relazione con Eric, pur consapevole che lui è sposato con Quinn.

Beautiful/ Anticipazioni 23 agosto 2023: Eric è ancora sfuggente con Quinn

Beautiful, anticipazioni puntata 25 agosto 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Bridget, chiamata da Quinn, è arrivata a villa Forrester per conoscere i dettagli sulla salute di Eric. La dottoressa è sorpresa di sapere che la Fuller ha monitorato la salute del marito grazie a un anello intelligente che la avvisa quando c’è qualche anomalia nel suo fisico. Quinn chiede a Bridget di non dire a Eric di questo oggetto: è un segreto e lei non vuole turbarlo, vuole solo essere sicura che stia bene. Bridget apprezza che si prenda cura di suo padre e accetta di non dirglielo. Quinn le chiede se pensa che ci sia qualche motivo di preoccuparsi. Bridget spiega che un aumento della frequenza cardiaca potrebbe essere causato da ansia, esercizio fisico o… da un’altra forma di eccitazione…

Beautiful/ Anticipazioni 22 agosto 2023: Grace, clamorose accuse contro Carter

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Quinn vuole essere una moglie leale con Eric, ma lui continua ad essere sfuggente e preferisce passare il suo tempo con Donna. Le Logan commentano la vita amorosa del patriarca dei Forrester, non sapendo che ha una relazione con una delle sorelle. Ridge e Taylor provano a convincere Li a organizzare una veglia funebre per Finn, ma la donna si comporta in maniera piuttosto strana e non vuole continuare la conversazione al riguardo. Il vice capo Baker avvisa Ridge e Taylor che Sheila è riuscita ad evadere. Andando al centro benessere, Hope sorprende Donna insieme ad Eric.











© RIPRODUZIONE RISERVATA