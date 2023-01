Beautiful/ Anticipazioni 25 gennaio: Deacon vuole riconquistare Brooke

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 25 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 25 gennaio ci svelano che Brooke è sbalordita nel trovare Deacon davanti la porta di casa; lui le spiega che è venuto a vedere Hope… e lei. Brooke lo fa entrare ma avverte che Ridge tornerà presto a casa. Accenna alla sua “fidanzata” Sheila e Deacon insiste che ha chiuso con lei. Brooke è felice di sentirlo, ma gli consiglia di non ripresentarsi di nuovo a casa sua. Deacon vuole scusarsi per tutto ciò che le ha provocato in passato, e la Logan è irremovibile: gli chiede di andarsene. Deacon insiste e le ricorda i momenti che hanno condiviso insieme e chiede di perdonarlo per il bene di Hope. Poi le confessa di aver sognato una vita con lei, con Hope al loro fianco; una vera e propria famiglia.

Brooke è sconvolta dalle sue dichiarazioni e lo prega, di nuovo, di lasciare la sua casa. Deacon le dice che vuole far parte della sua famiglia e star vicino alla loro figlia. In quel momento appare Hope che, dopo aver ascoltato le sue parole, esce allo scoperto e si getta tra le braccia di suo padre, un gesto che fa piangere anche Brooke. Hope dice a sua madre che rivuole suo padre nella sua vita.

Beautiful, anticipazioni puntata 25 gennaio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Ridge assicura a Liam che Brooke non aprirà mai più la porta a Deacon perché lei farà tutto ciò che è in suo potere per tenerlo lontano da Hope. Intanto, Katie si incontra con Donna e le dice di essere dispiaciuta per il suo licenziamento. Non riesce a credere che Eric abbia permesso a Quinn di costringerlo a tagliarla fuori dalla sua vita. Katie pensa che Eric avrebbe dovuto difendere la sua relazione con Donna, che è stata nella sua vita più a lungo. La sorella sente che non è colpa di Eric, ma di Quinn! Tutto è partito da lei, dalle sue insicurezze che l’hanno spinta a rifugiarsi tra le braccia di Carter. E a proposito dell’avvocato, le due Logan concordano sul fatto che sia molto attraente.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Eric ha licenziato Donna e lei, in lacrime, ha dovuto portare via le sue cose dalla Forrester Creations. Steffy rimprovera Hope di dare cattivi consigli a suo marito in merito a Sheila; Steffy sa quanto lei e Deacon siano pericolosi, motivo per cui non meritano una seconda possibilità. Hope, però, non è molto convinta, ed è intenzionata a riavere suo padre nella sua vita. Per questo ne parla con Brooke, con la quale rivive la sua storia d’amore con Deacon. Intanto quest’ultimo è con Sheila, che capisce che lui non vuole solo riconquistare sua figlia, ma anche Brooke!











