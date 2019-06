Beautiful/ Anticipazioni 25 giugno: la difficile decisione di Steffy

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 25 GIUGNO

Per Beautiful non è ancora arrivato il momento di andare in vacanza. La soap opera americana torna in onda anche oggi, martedì 25 giugno, con una puntata in cui Steffy sarà chiamata a prendere una decisione per il bene di sua figlia e Hope potrà tirare un sospiro di sollievo. La figlia di Ridge e la Logan stanno vivendo esattamente quello che, in passato, hanno vissuto Brooke e Taylor, costrette a dividersi l’amore di Ridge. Diversamente dalle loro madri, però, Hope e Steffy non hanno alcuna intenzione di farsi la guerra e togliere il padre ai propri figli ed è per questo motivo che la Forrester, pur con una grande sofferenza nel cuore, prenderà una decisione che renda felici e sereni tutti. Cosa accadrà, dunque, nella puntata odierna? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL: LA SCELTA DI STEFFY

Steffy ha accettato il matrimonio di Hope e Liam, ma non può ignorare i sentimenti che prova per l’ex marito. Tuttavia, dopo aver saputo dei problemi con la gravidanza che sta avendo Hope, la figlia di Ridge ha deciso di fare un passo indietro e, per non rischiare di allontanare l’ex marito togliendo così il padre a sua figlia, ha deciso di condividere l’amore di Liam con Hope. Spencer sarà così libero di trascorrere del tempo sia con Steffy e la figlia Kelly che con Hope e il bambino che nascerà tra pochissimo. Una decisione quella di Steffy che sarà aprezzata non solo da Liam, ma anche da Hope e da Brooke.

BEAUTIFUL: HOPE NON PERDE IL BAMBINO

Dopo essersi sottoposta a tutti i controlli necessari, Hope, insieme a Liam, tirerà un sospiro di sollievo perchè il bambino che sta aspettando non è in pericolo. La gravidanza della figlia di Brooke procederà senza intoppi e tutti saranno felici per la dolce notizia. Chi, invece, sta attraversando un periodo estremamente delicato è Katie che, da un lato vorrebbe gioire con la nipote e, dall’altro, è preoccupata per quella che sarà la reazione di Bill quando sarà chiamato in tribunale per difendersi sperando di non perdere la custodia di suo figlio. Nonostante le minacce di Bill, infatti, deciderà di andare avanti per la propria strada con il sostegno di Thorne.



