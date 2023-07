Beautiful/ Anticipazioni 25 luglio 2023: Liam abbraccia Steffy, Li vede tutto…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 25 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 25 luglio ci svelano che Liam consiglia a Steffy di contattare Li e di insistere affinché anche la donna sia d’accordo nell’organizzare una veglia funebre per Finn. La giovane Forrester quindi telefona alla suocera, la quale acconsente a incontrarla. Prima di andare via, la dottoressa dà un ultimo saluto al figlio, ancora incosciente sul letto e collegato ai macchinari, e gli promette che tornerà presto, augurandogli anche di continuare a lottare per riprendere in mano la sua vita. Intanto, Hope sorprende sua madre ammettendo che lei e Bill sono riusciti a mettersi d’accordo su alcune cose. Ad esempio quanto fossero entrambi arrabbiati per quello che Sheila le aveva fatto.

Hope spiega che sia Deacon che Bill concordano sul fatto che Ridge abbia reagito in modo eccessivo trasferendosi. Brooke sottolinea che suo marito era molto arrabbiato con lei in quel momento, quindi aveva agito in quel modo. La conversazione si sposta su Liam, che in effetti è assente da un po’. Brooke chiede alla figlia da quanto tempo il marito è via da Steffy…

Nella puntata di oggi di Beautiful, Liam è felice che Steffy abbia chiamato Li, specialmente perché la donna ora è da sola, da quando non abita più con Jack. La giovane Forrester vorrebbe condividere il suo dolore per la morte di Finn con la suocera. Per questo motivo, la Forrester vuole avere una cerimonia funebre in modo che possano iniziare a guarire insieme. Nel salutarla, Liam l’abbraccia. La scena viene vista da Li, apparsa fuori dalla porta, che osserva tutto non nascondendo una certa rabbia…

Nel frattempo, Hope cerca di spiegare a sua madre l’importanza della presenza di Liam da Steffy: lui l’ha aiutata a far capire ai bambini che Finn non sarebbe più tornato. Brooke ribatte che tutto ciò è molto nobile, ma il genero dovrebbe passare anche del tempo a casa sua. Hope, invece, apprezza il fatto che suo marito riesca a mantenere ordine e pace tra le due famiglie.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Sheila viene arrestata dagli uomini del vice capo Baker, ma non senza prima aver lanciato una minaccia: tornerà per vendicarsi. Ben presto tutti i personaggi della soap vengono a sapere delle malefatte di Sheila Carter. La grande domanda che ora tutti si pongono è: cosa farà Ridge ora che ha scoperto cos’ha provocato la ricaduta di Brooke? Per il momento lo stilista si destreggia tra la moglie e Taylor, le quali hanno trovato una tregua alle loro tensioni dopo la tragedia che ha colpito Steffy.

Brooke poi ha un incontro molto duro con Sheila in carcere. Nel frattempo, Steffy pensa sia giunto il momento di organizzare il funerale di Finn, quindi invita Li a casa per discuterne. Tuttavia la donna appare piuttosto incerta all’idea, e afferma che non c’è fretta. Più tardi viene svelato il motivo della sua titubanza: Finn è vivo, e Li lo ha salvato dopo che i paramedici le hanno detto che non c’era più niente da fare. La donna sta tentando delle cure alternative, all’insaputa di tutti, nella speranza che prima o poi si svegli.

