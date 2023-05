Beautiful/ Anticipazioni 25 maggio: Brooke, nostalgia e ricordi su Stephanie

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 25 maggio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 25 maggio ci svelano che Eric vede Ridge parecchio turbato e gli domanda cosa stia succedendo. Dalle sue parole e confidenze, il patriarca dei Forrester capisce che suo figlio pensa ancora a Brooke. Anche lo stilista senior è d’accordo e vorrebbe che Ridge tornasse dalla donna che ama. Eric promette il suo sostegno a Ridge, qualunque cosa decida. Il Forrester si chiede se può essere obiettivo visto cosa prova per Brooke. Anche Eric adora Taylor, e sa quanto significhi per lui passare del tempo con la sua famiglia, ma può farlo e tornare comunque da Brooke. Eric crederà sempre che la Logan sia il destino di Ridge.

Brooke è tormentata dalla sua decisione di lasciar andare Ridge e si chiede cosa ci sia che non vada in lei. Hope sostiene sua madre, nonostante quest’ultima ripeta che il Forrester lo ami ancora. La Logan però non si dà pace: se solo fosse riuscita a capire qual era il fattore scatenante quella notte in cui ha bevuto e baciato Deacon, allora forse lei e Ridge avrebbero avuto una possibilità. Brooke ripensa agli anni in cui ha rovinato la famiglia Forrester e ora capisce perché Stephanie la disprezzava. La Logan poi ripensa agli scontri che aveva avuto con la sua defunta suocera e pensa che sarebbe davvero delusa nel vederla così.

Beautiful, anticipazioni puntata 25 maggio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Brooke dice a Hope che Stephanie la conosceva meglio di chiunque altro, e ora crede che i giudizi della matriarca dei Forrester su di lei siano sempre stati giusti. La Logan non vuole divorziare da Ridge, ma proprio in quel momento entra proprio lui. Hope incoraggia sua madre ad aprirgli il suo cuore. Una volta che la giovane Logan è andata via, Brooke dice a Ridge quanto senta la sua mancanza e poi lo prega di tornare a casa. Intanto continua l’indecisione di Thomas, che non sa se rivelare il segreto che condivide con Sheila, mentre Steffy racconta a Finn di aver visto il fratello in compagnia della diabolica donna.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Sheila cerca di convincere Thomas a mantenere il segreto sulla ricaduta di Broke affinché Ridge e Taylor abbiano il tempo necessario per riavvicinarsi. E infetti i due sembrano molto innamorati, mentre Brooke è tormentata all’idea di aver concesso il divorzio a marito, spingendolo inevitabilmente tra le braccia di Taylor. Spinto da Sheila, Deacon si lancia alla riconquista di Brooke, ma ben presto deve rinunciare perché capisce che la donna è ancora innamorata di Ridge. Nel frattempo, Sheila chiede a Thomas un incontro per convincerlo a mantenere il loro segreto fino alla tomba. Steffy ascolta per puro caso la loro conversazione e, incuriosita, segue il fratello, ma non riesce a capire cosa si stiano dicendo.











