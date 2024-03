Beautiful/ Anticipazioni 25 marzo 2024: Douglas smaschera suo padre Thomas e…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 25 marzo 2024

Beautiful torna questo primo pomeriggio, alle ore 13:45 su Canale 5, con una nuova imperdibile puntata: ecco le anticipazioni della nota soap. La fiction, arrivata alla trentatreesima stagione è una delle più longeve e seguite in Italia e all’estero. Oltre 100 Paesi nel mondo si sintonizzano per guardare gli intrighi amorosi che propone.

La prima puntata, in Italia, è stata mandata in onda nel 1990 su Rai 2, per poi passare a Mediaset qualche anno più tardi. Nell’appuntamento di oggi, il focus è su Douglas che smaschera Thomas. Il bambino troverà il modo di aiutare Brooke?

Beautiful, anticipazioni puntata 25 marzo 2024 su Canale 5

Thomas intima al Douglas di cancellare l’app clona voci e di salire in camera sua in modo piuttosto brusco. Le sorelle Logan cominciano a mettersi in allarme, e sospettano che il preferito di Ridge nasconda qualcosa. Il piccolo accetterà a malincuore di fare come dice il padre, prima di cancellare l’app però decide di ripristinare alcuni file cancellati.

Tra i file il piccolo trova la registrazione della chiamata alla Tutela Minori, fatta con la voce di Brooke. Douglas capisce subito sia stato il padre a manipolare la voce per imbrogliare Brooke, sua nonna. Il bambino decide di affrontare Thomas minacciandolo di dire la verità a tutti se non lo fa lui. A questo punto, il Forrester cerca di dissuadere suo figlio dicendo che la nonna non vuole che vivano insieme. Il piccolo accetta di non dire nulla, ma i sensi di colpa si fanno sempre più acuti.

Beautiful anticipazioni dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate, Ridge e Brooke si confrontano ancora una volta. La situazione degenera e la discussione diventa frustrante per la Logan che non riesce ad ottenere informazioni dall’ormai ex marito. Il Forrester è sempre più duro e severo con lei, ma Brooke non riesce a capire il motivo.

A questo punto, la Logan decide di firmare i documenti per l’annullamento decisa di tornare all’attacco più avanti. Nel frattempo, Taylor entrerà nel panico e si confiderà con i figli. La Hayes teme un riavvicinamento tra Brooke e Ridge; ha paura che il Forrester possa abbandonarla per tornare tra le braccia della Logan come è già accaduto in passato. Avrà ragione? Intanto Liam chiederà a Hope di frequentare Thomas così assiduamente come sta facendo.











