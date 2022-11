Beautiful/ Anticipazioni 25 novembre: Katie non molla, vuole sapere da Eric…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 25 novembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 25 novembre ci svelano che Ridge ha appena incaricato Justin di spiare Quinn: lo stilista gli dice che vuole essere informato qualora l’avvocato senza scrupoli di Bill scopra che la matrigna manchi in qualche modo di rispetto ad Eric. Nel dettaglio, il Forrester vuole conoscere ogni spostamento della donna – dove va, con chi va – perché ne ha abbastanza: ha preso in giro suo padre per troppo tempo. Intanto, Katie non molla la presa ed esorta Eric a rivelarle il motivo della sua palese tristezza.

Carter è sbalordito nel sentire che Quinn ha detto a Shauna del loro accordo. La donna gli assicura che va tutto bene, dato che ha già detto ad Eric quello che hanno fatto; è solo preoccupato del fatto di doverlo nascondere a tutti, ed è così combattuta. Quinn ama due uomini molto diversi: suo marito e il suo amico/amante.

Beautiful, anticipazioni puntata 25 novembre

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla casa sulla spiaggia, Steffy e Finn riflettono su quanto sia bello avere Paris come loro coinquilina poiché sta dando loro molto aiuto con i bambini. La ragazza scherza, dicendo che potrebbe diventare l’ospite che non se ne va mai. I tre parlano delle cose accadute negli ultimi tempi, e Paris accenna alla sua relazione con Zende e su quanto sia speciale poter lavorare alla Forrester. Alla casa nel bosco, Thomas sta passando del tempo con suo figlio Douglas, e insieme a loro c’è anche Hope. I due parlano del lavoro, dei progetti dello stilista per Hope for the Future, e poi la Logan si sofferma su quanto Thomas sia stato di grande aiuto nel far uscire Liam di prigione: senza il suo prezioso aiuto e alla sua testimonianza sulla morte di Vinny, suo marito sarebbe ancora dietro le sbarre.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Katie decide di andare di nuovo a trovare Eric per cercare di indagare su cosa sta succedendo tra lui e Quinn. In quel momento arriva anche Ridge, che resta a parlare di suo padre con Brooke. Anche lui ha notato dei cambiamenti, ma non è riuscito a convincerlo a confidarsi. Brooke crede che forse Katie potrebbe riuscirci. A Villa Forrester, la sorella di Brooke è arrivata e va subito al dunque: è lì per controllare come sta. Eric le assicura che sta vivendo una giornata produttiva lavorando a casa. Katie chiede dov’è Quinn e lui le spiega che è un lavoro. Le domande impertinenti di Katie costringono Eric e glissare più volte sulla questione, finché ammette che lui e sua moglie hanno una specie di accordo, che sembra funzionare per il loro matrimonio. Katie è perplessa.

Ridge prende delle contromisure su Quinn e convoca Justin nel suo ufficio. L’avvocato crede che si tratti ancora della storia di Thomas, ma lo stilista gli dice che è lì per altre ragioni che non riguardano Bill, bensì suo padre. Ridge incarica Justin di seguire Quinn per assicurarsi che non stia di nuovo tradendo Eric e che sia la moglie fedele che ha giurato di essere.











