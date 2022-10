Beautiful/ Anticipazioni 25 ottobre: Finn furioso con Jack, Sheila vuole vedere Hayes

Beautiful, anticipazioni puntata 25 ottobre: Finn furioso con Jack

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 25 ottobre, ci svelano che sul jet privato della Forrester, Steffy e Hope si preparano a partire non senza qualche ansia. Infatti la neo sposa è preoccupata al pensiero di dover lasciare la città e la sua famiglia quando c’è Sheila nei paraggi. La partenza ritarda per via del maltempo, e Steffy si chiede se sia un segno del destino: forse dovrebbe solo tornare a casa.

Alla casa sulla scogliera, Finn è scioccato dal fatto che suo padre gli stia chiedendo di permettere a Sheila di vedere lui e Hayes. Jack insiste che deve essere fatto. Il dottore insiste dicendo che la donna è pericolosa, ma suo padre è convinto che una volta che Sheila avrà visto entrambi, sparirà dalle loro vite. Finn è molto contrariato; se i Forrester sapessero che ne stanno persino discutendo, sarebbero furiosi. Intanto, nella sua camera d’albergo, Sheila si prepara e gioisce all’idea di incontrare suo nipote Hayes.

Beautiful, anticipazioni puntata 25 ottobre

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla villa dei Forrester, Quinn dice a Eric che avrebbe dovuto dirle cosa stava succedendo. Il Forrester senior dice di essere imbarazzato: disfunzione erettile, per lui è uno scherzo. Se ne lamenta, non può accettare l’idea di non poter fare l’amore con la sua bellissima moglie. Quinn è sicura che col tempo riusciranno a superare tutto. Eric la interrompe. Non importa come si sente o quanto la desidera, questo non cambierà. È tornata a casa da un uomo diverso. Quinn si meraviglia che l’abbia perdonata: lei si era innamorata di quell’uomo che l’ha accettata per com’è, senza giudicarla. I due si abbracciano.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Jack ricorda il suo confronto con Sheila e Li nota che c’è qualcosa che lo turba. La donna poi gli confida di averlo perdonato per non averle parlato di Sheila; lei sa che stava solo cercando di proteggerli. Poi lo esorta ad andare avanti: quella donna deve essere solo un lontano ricordo. Steffy è in partenza per San Francisco sul jet privato della Forrester Creations con Hope, sebbene lasciare la famiglia in questo momento la impensierisca. Finn la rassicura che tutto andrà per il meglio.

Più tardi, quest’ultimo riceve la visita di suo padre: Jack lo informa che ha incontrato Sheila, la quale ha deciso di uscire dalle loro vite. A una condizione: vuole rivedere un’ultima volta suo figlio e suo nipote. Eric rivela a Quinn i veri motivi della sua freddezza: soffre di disfunzione erettile, non può fare l’amore con lei, e non riesce a fare nulla per risolvere il problema.

