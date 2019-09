BEAUTIFUL/ Anticipazioni 25 settembre: Bill “bello addormentato”, chi lo sveglierà?

Beautiful torna con una nuova puntata dalle 13:40 circa di oggi, mercoledì 25 settembre 2019. La soap americana andrà in onda come sempre su Canale 5, ma prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo che cosa è accaduto ieri. Pam vuole che Charlie le ripeta ancora una volta l’intero discorso di Quinn, incredula di tutte le sue parole. Anzi rispedisce al mittente tutte le accuse e si augura che inizi per una volta a pensare alla sua vita e non a quella degli altri. Intanto, Eric minimizza l’ipotesi della moglie riguardo alla pazzia di Pam. La Fuller però non vuole togliere il suo ritratto per cedere il posto a quello di Stephanie, sicura che sia l’ennesimo sgarro nei suoi confronti. Ogni tentativo di Forrester di riportarla alla ragione cade nel vuoto. In ospedale, Liam è ancora al capezzale di Bill. Non è più arrabbiato, ma è deciso a scoprire che cosa sia accaduto davvero. Sospetta ancora che Ridge e Thorne siano responsabili dell’incidente, ma la loro versione non cambia di fronte all’arrivo del detective. A casa Forrester l’atmosfera è del tutto diversa: Quinn vorrebbe che Eric prendesse le sue difese e la sostenesse nella decisione. L’imprenditore però si sente con le mani legate, ma la Fuller non intende scendere a compromessi. Per riuscire a convincerlo, la moglie gli ricorda quante parole al vetriolo le abbia detto su Donna. Senza dimenticare quanto accaduto il giorno della sua prima sfilata, ovvero l’agguato di Pam e il fatto che in generale non si sia mai dimostrata gentile nei suoi confronti.

Visto che la donna dimostra di mancare di rispetto anche al suo ruolo di matriarca, di conseguenza non accetta nemmeno la sua presenza al fianco di Eric. Mentre la Fuller continua a ribadire la propria posizione, Pam va su tutte le furie, lascia il fidanzato e corre a casa Forrester per dirne quattro alla rivale. Intanto, Bill è ancora in coma e questa volta è Wyatt a trovarsi nella stanza con lui. Pensa a quella famiglia che il padre ha sempre cercato di tenere unita, anche se i rapporti fra tutti quanti sono diventati sempre più complicati. Gli confessa inoltre di ritenere Ridge e Thorne gli unici responsabili della sua caduta. Non sa che i due hanno appena confessato di aver spinto Spencer, ma che quest’ultimo sia caduto dal balcone solo a causa di un incidente. Sanchez tuttavia non sembra credere troppo alle parole di Ridge. Lui e il fratello volevano solo parlargli? Kathy sembra credergli. Sanchez però vuole attendere la versione di Bill, nella speranza che si risvegli. Mentre Quinn si ritrova faccia a faccia con Pam, Wyatt confessa al padre di amarlo profondamente e di aver compreso chi sia davvero solo dopo il loro primo incontro. Quinn invece ribadisce ancora una volta di non credere che Pam sia pronta per diventare la moglie di Charlie. Crede che sia immatura, una ragazzina. Pam però è sicura che lei non abbia ancora scoperto fino a che punto possa dimostrare davvero di essere una pazza.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2019

Nelle prime puntate di Beautiful di questa settimana abbiamo potuto scoprire quali sentimenti animano il cuore di Wyatt e Liam. Bill non ha ancora aperto gli occhi e la speranza di tutti è che possa esserci presto il lieto fine. I due ragazzi però sono mossi anche dalla profonda rabbia verso Ridge e Thorne. Per fortuna arriverà anche una buona notizia, ma solo a metà. I medici hanno ricevuto i risultati dalle ultime analisi ed è emerso che il cervello di Bill è ancora attivo. Basterà perché tutto si risolva per il meglio. Nel frattempo anche Ridge ha modo di presentarsi nella stanza di Spencer. Ancora una volta ribadisce quale grande odio provi nei suoi confronti, anche se spera che non muoia. A casa Forrester invece lo scontro fra Pam e Quinn supererà ogni limite. Le due donne sono pronte a farsi la guerra e la Fuller non riesce proprio ad accettare la storia del ritratto. Peccato che finirà per deturpare il quadro di Stephanie, anche se in modo accidentale, proprio quando Eric varcherà la soglia della villa.



