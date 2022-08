Beautiful/ Anticipazioni 26 agosto: Brooke ferma la cerimonia, Quinn in trappola

Beautiful, anticipazioni puntata 26 agosto: Brooke chiede a Paris altri dettagli su Quinn e Carter…

Le anticipazioni sulla puntata di Beautiful di oggi, 26 agosto, svelano che mentre Carter inizia la cerimonia per il rinnovo dei voti di Eric e Quinn, Brooke interrompe tutto e si scaglia contra la Fuller, dichiarando che lei non è la donna che il Forrester ha sposato. Quinn le chiede cosa stia ancora facendo ancora lì, mentre Eric protesta dicendo che non è il momento giusto, ma Brooke urla che non gli permetterà di passare un minuto in più con questa donna orribile. I presenti sono rimasti a bocca aperta e sembrano scandalizzati.

Ridge prende il braccio sua moglie, invitandola a calmarsi, ma Brooke insiste ed esorta Carter a dire qualcosa in merito perché lo ritiene una brava persona che è stata solo raggirata da Quinn. Eric è ancora confuso, così come il resto dei presenti. Intanto, al piano di sopra, Paris vacilla e non sa se chiamare Zoe per confessarle della relazione che Carter e Quinn hanno avuto.

Beautiful, anticipazioni puntata 26 agosto: Steffy e Finn scelgono il nome del bambino

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy e Finn hanno accolto il loro bambino, che decidono di chiamare Hayes. I due neo genitori sono al settimo cielo. Steffy dice al neonato che le sue nonne sarebbero così entusiaste di vederlo e che sua madre e suo padre lo proteggeranno e lo ameranno sempre.

Intanto alla Forrester, Donna è ancora immersa nei suoi ricordi con Eric, e si sente in colpa nel parlarne con Katie specialmente quando suo marito è in prigione. La sorella però le dice che preferisce concentrarsi su qualcosa di felice per non pensare alla situazione di Bill, quindi Katie la esorta ad andare avanti.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Brooke sa la verità su Quinn e Carter

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke ha appreso del tradimento di Quinn con Carter, e aspetta il momento giusto per chiedere a Paris altri dettagli al riguardo. Così, mentre la signora Forrester scende al piano di sotto per prepararsi al rinnovo dei voti nuziali, al piano di sopra Brooke incalza Paris, e quest’ultima le racconta tutto. La Logan intuisce quindi che Carter non è andato a letto con Shauna, bensì con Quinn.

Steffy e Finn si preparano ad accogliere il loro bambino con un parto in acqua a casa, aiutati dall’ostetrica Joanne. Intanto alla Forrester, Donna ripercorre con Katie i bei momenti quando lei ed Eric erano sposati e ha molta nostalgia del loro matrimonio.

