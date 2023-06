Beautiful/ Anticipazioni 26 giugno 2023: Steffy torna a casa, Liam corre da lei…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 26 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 26 giugno ci svelano che Bridget annuncia che le condizioni di Steffy sono migliorate, quindi può dimetterla. Una volta tornata a casa, Taylor e Ridge assistono la figlia mentre lei passa del tempo con Kelly e Hayes. Nel frattempo, Liam si tortura e confida a Hope il suo desiderio di essere lì da Steffy per lei e i bambini. La giovane Logan appare titubante, ma gli consiglia di lasciarle avere il suo momento in famiglia stasera: può vederla al mattino. A casa di Steffy, lei e i bambini si ritagliano dei momenti di spensieratezza insieme, ma quando la Forrester alza lo sguardo per vedere il grande ritratto di lei e Finn sul muro, si rattrista. Come può andare avanti senza di lui? Come può convivere col fatto che il padre di Hayes non tornerà mai a casa?

Alla baita, Liam risponde a una chiamata dal telefono di Steffy: è Kelly che sussurra che vuole che venga. Lo Spencer spiega a Hope che deve andare, non può dire di no a sua figlia. La moglie esita, ma lo lascia andare. Arriva Brooke che scopre che Liam è andato a stare con Steffy invece di restare lì da sua moglie. Hope le spiega che Steffy è sopravvissuta a una ferita da arma da fuoco, e l’evento merita di essere celebrato. In realtà, sotto quell’atteggiamento sincero, la giovane Logan è preoccupata per il suo matrimonio: Steffy ora è sola, e se si riaccendesse la fiamma con Liam?

Beautiful, anticipazioni puntata 26 giugno 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Taylor promette a sua figlia che ci sarà sempre per lei, ma è giusto che ora si concentrino sul suo ritorno a casa e sullo stare con i bambini. Poco dopo arriva anche Liam per riabbracciare la piccola Kelly, e per vedere Steffy. È felice di rivederla a casa sul suo divano, circondato da tutte le persone che le vogliono bene e che lei ama. Nel frattempo, Hope confida a Brooke le sue preoccupazioni. Sa che Liam la ama, ma non può dimenticare di averlo sentito dire che Steffy avrà sempre un posto speciale nel suo cuore. Insomma è la solita vecchia storia…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy finalmente si ricorda di Finn, ma scoppia in lacrime quando apprende che qualcuno gli ha sparato ed è morto. Il dolore avvolge anche i presenti, ma la sua famiglia la rassicura che ci sarà sempre per lei. Nonostante questo passo avanti, però, Steffy non riesce a ricordare nulla di quella notte fatale, e continua ad avere frammenti di memoria che non può mettere a fuoco. In questo momento così difficile, Hope vuole stare vicino a Liam, così come Brooke con Ridge. Sheila, invece, è tormentata dai sensi di colpa e vorrebbe correre a metodi drastici per impedire a Steffy di ricordarsi di lei: ucciderla, provocandole un overdose. Fortunatamente viene interrotta da Liam prima che commetta un altro crimine.











