Beautiful/ Anticipazioni 26 giugno: Hope vs Steffy, chi sceglierà Ridge?

Steffy e Hope, dopo essersi fatte la guerra per conquistare il cuore di Liam che, alla fine, pur avendo avuto una figlia dalla Forrester ha scelto di sposare Hope e vivere con lei e il figlio che sta aspettando, tornano a farsi la guerra nella puntata di Beautiful in onda mercoledì 26 giugno. Stavolta, però, ad accendere nuovamente la rivalità tra la figlia di Brooke e quella di Taylor non sarà Liam, bensì il lavoro. Con Steffy che ha ormai accettato la decisione di Liam che si è impegnato a non far mancare mai la sua presenza nella vita della figlia Kelly, a scatenare la nuova guerra sarà la difficile situazione economica in cui versa la Forrester. I guadagni della famosa casa di moda non sono più floridi come un tempo e Ridge si ritrova a dover prendere una difficile decisione.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI 26 GIUGNO: STEFFY CONTRO HOPE

Ridge deve scegliere se tagliare la Hope for the future di Hope è la Intimates di Steffy. Una decisione difficile per Forrester che teme, qualunque sarà la sua scelta, di ferire una delle due ragazze. Pur essendo profondamente legato a Hope che ha sempre considerato come una figlia, Ridge è consapevole che tagliare la Intimates appresenterebbe il colpo di grazia per la figlia, già costretta ad accettare il matrimonio di Hope con Liam. Ridge, così, sembra propenso a tagliare la Hope for the future, ma la sua scelta potrebbe non essere priva di conseguenze. Brooke, infatti, non ha alcuna intenzione di restare a guardare mentre la inea di sua figlia viene distrutta. La guerra tra Hope e Steffy, dunque, causerà problemi al matrimonio di Brooke e Ridge?

BEAUTIFUL: A SOFFERENZA DI ATIE

La decisione di portare Bill in tribunale per ottenere la custodia esclusiva del figlio Will causa una grande sofferenza a Katie che non si capacita di come l’ex marito abbia potuto trascurare il figlio per inseguire il sogno di avere una storia d’amore con Steffy. Nonostante soffra per la situazione, Katie è pronta ad andare avanti soprattutto grazie al sostegno di Thorne. Tuttavia, la Logan deve fare i conti con il parere contrario di Brooke, convinta che la sorella abbia commesso un errore non solo nei confronti di Spencer, ma soprattutto nei confronti del figlio che, come tutti i bambini, ha diritto ad avere nella propria vita il padre. Le parole di Brooke, dunque, faranno cambiare idea a Katie?



© RIPRODUZIONE RISERVATA