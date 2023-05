Beautiful/ Anticipazioni 26 maggio: Steffy ha dei dubbi su Thomas e Sheila

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 26 maggio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 26 maggio ci svelano che Brooke ripensa agli avvertimenti di Stephanie e al modo in cui ha ferito più volte ogni membro dei Forrester. La Logan si rende conto che sua suocera aveva ragione a disprezzarla, e si tormenta perché non riesce a capire il motivo per il quale ha fatto del male, ancora una volta, all’uomo che ha sempre amato: Ridge. La donna non vuole divorziare dal marito, ma proprio in quel momento entra proprio lui. Hope incoraggia sua madre ad aprirgli il suo cuore. Una volta che la giovane Logan è andata via, Brooke dice a Ridge quanto senta la sua mancanza e poi lo prega di tornare a casa.

Steffy racconta a Finn di aver scoperto Thomas che si incontrava con Sheila, e condivide con lui i suoi dubbi al riguardo. Il marito pensa che Thomas si comporti in modo strano ultimamente: che motivo avrebbe di vedere la Carter di nascosto? Steffy non riesce a capire di cosa dovrebbe discutere suo fratello con Sheila.

Beautiful, anticipazioni puntata 26 maggio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Sheila continua a pregare Thomas di non rivelare nulla sul loro piccolo segreto su Brooke, facendo leva sul fatto che ha finalmente la possibilità di far tornare insieme i suoi genitori. Il giovane stilista è molto turbato e indeciso sul da farsi. Nel frattempo, Steffy si lamenta con Finn e si chiede in quale guaio possa essersi cacciato suo fratello. Il marito, però, sostiene che Thomas avrebbe potuto incontrare Sheila per metterla in guardia e assicurarsi che nulla ostacoli il ricongiungimento dei loro genitori. Steffy non capisce perché l’avrebbe nascosto. Finn pensa che potrebbe essere a causa sua. Steffy pensa che abbia senso; non c’è niente che non farebbe per far sì che i loro genitori tornino insieme.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Sheila cerca di convincere Thomas a mantenere il segreto sulla ricaduta di Broke affinché Ridge e Taylor abbiano il tempo necessario per riavvicinarsi. E infetti i due sembrano molto innamorati, mentre Brooke è tormentata all’idea di aver concesso il divorzio a marito, spingendolo inevitabilmente tra le braccia di Taylor. Spinto da Sheila, Deacon si lancia alla riconquista di Brooke, ma ben presto deve rinunciare perché capisce che la donna è ancora innamorata di Ridge. Nel frattempo, Sheila chiede a Thomas un incontro per convincerlo a mantenere il loro segreto fino alla tomba. Steffy ascolta per puro caso la loro conversazione e, incuriosita, segue il fratello, ma non riesce a capire cosa si stiano dicendo.











