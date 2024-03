Beautiful/ Anticipazioni 26 marzo 2024: Thomas festeggia la sua vittoria su Brooke

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 26 marzo 2024

Beautiful torna questo primo pomeriggio, alle ore 13:45 su Canale 5, con una nuova imperdibile puntata: ecco le anticipazioni della nota soap. La fiction, arrivata alla trentatreesima stagione è una delle più longeve e seguite in Italia e all’estero. Oltre 100 Paesi nel mondo si sintonizzano per guardare gli intrighi amorosi che propone.

La prima puntata, in Italia, è stata mandata in onda nel 1990 su Rai 2, per poi passare a Mediaset qualche anno più tardi. Nell’appuntamento di oggi, il focus è su Thomas che si godrà la vittoria su Brooke dopo aver convinto suo figlio a non rivelare la verità. Andrà davvero tutto liscio?

Beautiful, anticipazioni puntata 26 marzo 2024 su Canale 5

Douglas è riuscito a smascherare suo padre Thomas, ma ha promesso di non rivelare a nessuno la verità. Il Forrester ha fatto leva sui desideri del piccolo, ovvero quello di poter stare insieme ad entrambi i genitori, convincendo il bambino a mantenere il segreto sulla chiamata alla Tutela dei minori.

Thomas è molto soddisfatto della vittoria che sta conseguendo su Brooke, e deciderà di festeggiare con sua sorella Steffy certo che suo figlio non rivelerà mai il suo segreto. Nel frattempo, Ridge e Taylor decido di risposarsi; questo turba Eric, convinto che sia ancora innamorato di Brooke. Steffy e Thomas saranno, invece, felicissimi di rivedere insieme i propri genitori.

Beautiful anticipazioni dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata, Thomas intima al Douglas di cancellare l’app clona voci e di salire in camera sua in modo piuttosto brusco. Le sorelle Logan cominciano a mettersi in allarme, e sospettano che il preferito di Ridge nasconda qualcosa. Il piccolo accetterà a malincuore di fare come dice il padre, prima di cancellare l’app però decide di ripristinare alcuni file cancellati.

Tra i file il piccolo trova la registrazione della chiamata alla Tutela Minori, fatta con la voce di Brooke. Douglas capisce subito sia stato il padre a manipolare la voce per imbrogliare Brooke, sua nonna. Il bambino decide di affrontare Thomas minacciandolo di dire la verità a tutti se non lo fa lui. A questo punto, il Forrester cerca di dissuadere suo figlio dicendo che la nonna non vuole che vivano insieme. Il piccolo accetta di non dire nulla, ma i sensi di colpa si fanno sempre più acuti.











