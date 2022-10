Beautiful/ Anticipazioni 26 ottobre: Sheila vede Hayes, Steffy torna a casa e…

Beautiful, anticipazioni puntata 26 ottobre: Finn lascia entrare Sheila…

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 26 ottobre, ci svelano che il jet di Steffy e Hope non decolla per via del maltempo. La neo sposa capisce che è un segno del destino: deve tornare a casa. E la sensazione si fa via via più forte. Hope si rende conto di essere profondamente preoccupata. Steffy le ricorda che non sanno di cosa è capace Sheila e teme che non lascerà mai Finn e Hayes da soli. Il sesto senso di Steffy si rivela essere giusto poiché in quel momento la Carter è arrivata a casa sua per vedere suo figlio e suo nipote…

Alla casa sulla scogliera, Finn è ancora molto arrabbiato con suo padre per aver permesso alla madre un incontro. Jack ha dei flashback su Sheila che lo ricatta, quindi insiste con suo figlio e questi alla fine cede, lasciandola entrare affinché incontri il piccolo Hayes.

Beautiful, anticipazioni puntata 26 ottobre: Ridge e Brooke contro Eric e Quinn

Nella puntata di oggi di Beautiful, nel soggiorno di Forrester, Quinn assicura a Eric che lo amerà anche se la sua disfunzione erettile sarà una condizione permanente. In quel momento, Brooke e Ridge arrivano e sono sorpresi nel vedere la Fuller in casa. Ciò che Carter aveva detto loro era quindi vero. Brooke inveisce contro la donna, ma Eric spiega di aver perdonato sua moglie e Ridge è contrariato. Quinn ribadisce che non stanno per divorziare e li implora di lasciar stare. Eric ha altro di cui occuparsi.

Brooke nota il ritratto di Quinn, che è di nuovo appeso al muro. Eric spiega di aver chiesto a Carter di riportarlo indietro. Ridge e Brooke alzano la voce mentre gli ricordano che sua moglie lo ha tradito con Carter l’avvocato, e non ci sono scuse per questo. Eric ne è consapevole e si dice colpevole di averla spinta tra le braccia di Carter. La conversazione si fa accesa…

Beautiful, dove eravamo rimasti: Finn è furioso con Jack

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy e Hope si preparano a partire non senza qualche ansia. Infatti la neo sposa è preoccupata al pensiero di dover lasciare la città e la sua famiglia quando c’è Sheila nei paraggi. La partenza ritarda per via del maltempo, e Steffy si chiede se sia un segno del destino: forse dovrebbe solo tornare a casa.

Alla casa sulla scogliera, Finn è scioccato dal fatto che suo padre gli stia chiedendo di permettere a Sheila di vedere lui e Hayes. Jack insiste che deve essere fatto. Il dottore ribatte dicendo che la donna è pericolosa, ma suo padre è convinto che una volta che Sheila avrà visto entrambi, sparirà dalle loro vite. Finn è molto contrariato; se i Forrester sapessero che ne stanno persino discutendo, sarebbero furiosi. Intanto, nella sua camera d’albergo, Sheila si prepara e gioisce all’idea di incontrare suo nipote Hayes.











