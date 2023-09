Beautiful/ Anticipazioni 26 settembre 2023: Deacon in terapia da Taylor

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 26 settembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 26 settembre ci svelano che Sheila cerca di prendere tempo e di scendere a compromessi con suo figlio: se si farà curare da lei, allora gli porterà Steffy e Hayes. Finn vorrebbe liberarsi ma è limitato dal fatto di essere rilegato a letto e di non avere la forza di alzarsi per scappare. Nel frattempo, Quinn confronta Donna sul fatto che quest’ultima sia andata a letto con suo marito. La Logan tenta di guardare il lato positivo della cosa: tutti hanno ottenuto ciò che volevano, anche Quinn stessa che è tornata con Carter, quindi dovrebbe festeggiare. Sentendo delle urla dalla terrazza, Charlie accorre solo per vedere le due donne parlare tra loro. Arriva anche Carter, che lasciano da solo con Quinn, sperando che riesca a farla ragionare.

Deacon è andato a trovare Taylor nel suo ufficio e chiederle se può essere la sua terapista. L’uomo ammette di aver ripensato molto alla conversazione avuta con lei il giorno precedente. Taylor riassume che nessuno dei due è un perdente perché Ridge ha deciso di tornare a vivere con Brooke. Deacon si meraviglia che lei riesca a far sembrare tutto così sensato: avrebbe dovuto cercare una terapia per la sua infatuazione per Brooke anni fa.

Beautiful, anticipazioni puntata 26 settembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Taylor riflette sul fatto che Deacon non sarebbe la prima persona ad aver bisogno di una terapia a causa della sua eterna rivale, o come lei la chiama, “la logica delle Logan”. Deacon ridacchia, poi le dice che anche lei potrebbe trarre beneficio da qualche seduta. Taylor non lo nega, ma tutto ciò che le interessa in questo momento è essere lì per Steffy e aiutarla ad andare avanti. Intanto Finn fa un ultimo tentativo per convincere Sheila a portarlo in ospedale, finché quest’ultima non gli mostra il certificato di morte: i medici avevano rinunciato a lui. Lei, invece, lo ha riportato in vita.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Taylor e Deacon iniziano a legare tra loro, ed entrambi parlano di come siano stati mollati rispettivamente da Ridge e Brooke. Nel frattempo, il vice capo Baker comunica ai due di aver scoperto che qualcuno ha aiutato Sheila a fuggire e fa il nome della guardia Mike. Quest’ultimo si lascia convincere dalla Carter ad andare in ospedale per prendere dei medicinali a Finn. Il dottore, rilegato su un letto, cerca per l’ennesima volta di convincere sua madre a lasciarlo andare affinché possa vedere Steffy e suo figlio. Nel frattempo, Quinn non riesce ad accettare il fatto che Eric l’abbia tradita proprio con Donna, quindi decide di affrontare la sua rivale una volta per tutte.











