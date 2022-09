Beautiful/ Anticipazioni 26 settembre: Brooke contro Quinn, Eric la ferma e…

Beautiful, anticipazioni puntata 26 settembre: Brooke si scaglia contro Quinn

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 26 settembre, ci svelano che alla Forrester Creations, Ridge e Brooke si complimentano con Eric per la sua ultima creazione. Da quando ha chiuso con Quinn, il Forrester senior sembra aver ritrovato la vena artistica. Proprio in quel momento, Quinn entra in ufficio e Brooke si scaglia subito contro di lei: non le è permesso entrare nell’edificio e ha l’ordine severo di stare alla larga. La Fuller cerca l’appoggio del marito, il quale le ricorda che ha accettato di lavorare in remoto. Quinn voleva consegnare i suoi modelli di persona. Ridge e Brooke cercano di convincerla ad andarsene, e la Logan minaccia di chiamare la sicurezza, ma Eric la ferma. Può gestire sua moglie. Brooke dice apertamente a Quinn che non vede l’ora che esce definitivamente dalla vita di Eric.

Rimasti soli, lo stilista si sorprende perché la moglie non ha ancora assunto un avvocato per la causa di divorzio. Poi la Fuller gli dice che accetterà qualunque accordo lui le offra: non ha mai voluto i suoi soldi. Non ha mai dubitato della sua correttezza, solo della sua incapacità di difenderla; si è sempre schierato con Brooke e la sua famiglia. Eric la informa che non può perdonarla e lei non può giustificare le sue azioni: non ci sono scuse per averlo tradito.

Beautiful, anticipazioni puntata 26 settembre: Finn ancora esita davanti la richiesta di Steffy

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester, alla casa sulla scogliera, Steffy dice a Finn che vuole sposarlo subito. Ma quando lei torna a parlargli del voler incontrare i suoi genitori, il dottore appare ancora titubante. Steffy pensa che dovrebbero iniziare con i preparativi per il matrimonio, ma Finn ritiene che i matrimoni tradizionali richiedano troppo tempo e suggerisce di fare qualcosa di inaspettato. Steffy vuole la sua famiglia lì e vorrebbe l’opportunità di incontrare i suoi genitori. Finn la abbraccia e ha uno sguardo molto preoccupato…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Zende e Paris hanno accettato di rallentare le cose. Stanno uscendo insieme, e c’è chiaramente un’attrazione, ma sono colleghi e se succedesse qualcosa, non vorrebbero rovinare le loro carriere. I due vengono interrotti da Finn, giunto in ufficio per cercare dei documenti da portare a Steffy. Rimasti soli, Finn dice a Paris che può restare nella casa sulla spiaggia tutto il tempo che vuole.

Brooke e Katie si chiedono come mai Steffy e Finn non si siano ancora sposati. In quel momento arriva Ridge che annuncia loro proprio la bella notizia: la coppia convolerà a nozze molto presto.

