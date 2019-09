Beautiful/ Anticipazioni 26 settembre: Ridge al capezzale di Bill per finire l’opera?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 SETTEMBRE

Oggi, giovedì 26 settembre, alle 13.40 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Beautiful. Prima di scoprire le anticipazioni della storica soap americana, rivediamo che cosa è accaduto ieri. Pam e Quinn litigano aspramente: la Fuller non vuole che il matrimonio di Pam e Charlie si tenga a casa Forrester, mentre Pam vuole riappendere il ritratto di Stephanie in salotto. Mentre discutono, Quinn involontariamente rovina il quadro della precedente signora Forrester. In quel momento entra in sala Eric, che rimane sconvolto dal gesto della moglie. In ospedale, al capezzale di Bill, ci sono i suoi figli Liam e Wyatt, Brooke e Katie, Ridge e Thorne. Katie e Thorne si sono sposati in fretta e in furia proprio per portare via Will a Bill e adesso si pentono. Nei giorni scorsi la stessa giovane Logan ha spiegato al figlio che Thorne non prenderà mai il posto di suo padre ma adesso dovrà fare i conti con questa possibilità e con il fatto che ha colpito duramente l’ex marito.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI: BILL PRONTO A FINIRE L’OPERA?

Nelle nuove puntate di Beautiful, Ridge ha ammesso di aver spinto Bill, ma che è stato Spencer a provocarlo e che è successo tutto all’improvviso e no certo perché lo ha premeditato o voleva ucciderlo. Le discussioni all’esterno della camera dove il magnate lotta tra la vita e la morte continuano, quando all’improvviso lo stilista decide di entrare nonostante il no dei figli di Bill. Seduto di fianco al letto del rivale, Ridge ammette di odiarlo ma di non volere la sua morte. In sala d’aspetto tutti i presenti devono ammettere di aver sofferto a causa di Bill, ma nessuno di loro può fare a meno di lui. Il dottore spiega che dovranno aspettare il risveglio di Spencer per capire i danni subiti dalla caduta.

