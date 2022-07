Beautiful/ Anticipazioni 27 e 28 luglio. Bill, Liam e Hope: un segreto da mantenere

Beautiful, anticipazioni puntata 27 luglio: Bill chiede a Liam e Hope di mantenere il segreto…

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 27 luglio rivelano che Bill, dopo aver scoperto che Liam ha confessato tutta la verità sulla morte di Vinny a Hope, prega ai due di mantenere il segreto perché è l’unica soluzione che terrà il figlio fuori di galera. La coppia non è d’accordo e ribadisce che Liam non riesce a vivere col senso di colpa, mentre Hope accusa con rabbia Bill di aver reso il marito complice di un crimine.

Beautiful/ Anticipazioni 26 luglio: Hope spinge Liam a confessare tutto, e Bill...

Intanto, Zoe è felice di essere tornata con Carter: lo ha perdonato per essere andato a letto con Shauna mentre i due erano separati (in realtà l’avvocato è stato con Quinn, ma la modella non sa nulla). La signora Forrester, intanto, cerca di lasciarsi alle spalle quanto accaduto con Carter, e lo stesso fa anche lui: la priorità per entrambi è quella di concentrarsi sulle rispettive relazioni con Eric e con Zoe.

Beautiful, anticipazioni puntata 28 luglio: Shauna chiede a Quinn di raccontarle di lei e Carter Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 28 luglio rivelano che Paris si ricrede su Quinn quando ascolta Zoe raccontarle del grande aiuto che le ha dato l’amica nel riconquistare Carter. Intanto, Shauna chiede proprio alla signora Forrester di raccontarle i dettagli su come lei e l’avvocato sono finiti a letto insieme. La conversazione mette Quinn in evidente difficoltà. Beautiful/ Anticipazioni 22 luglio: Liam turbato, Hope scopre la verità? Bill riesce nel suo intento di convincere Hope e Liam ad aspettare prima di andare alla polizia a denunciare l’incidente mortale di Vinny con omissione di soccorso. La coppia si prenderà un giorno di tempo prima di decidere sul da farsi e ciò permette all’editore di pensare a un’alternativa per evitare la prigione al figlio…

Beautiful, dove eravamo rimasti: Liam ha confessato tutto, Bill lo scopre… Nelle precedenti puntate di Beautiful, Hope punta il dito contro Bill e lo accusa di aver commesso un omicidio. Secondo lei, infatti, Liam, se non fosse svenuto, si sarebbe fermato a soccorrere Vinny, invece suo padre, comportandosi così, ha trasformato un incidente stradale in un crimine ben più grande. Certa che le autorità possano capirlo, Hope ritiene sia giusto che Liam si liberi del peso che porta e confessi tutta la verità. Bill, intanto, si reca dai due e scopre che il figlio ha confessato a Hope il suo crimine… Beautiful/ Anticipazioni 21 luglio: Thomas cerca la verità su Vinny, e Liam... Nel frattempo, Wyatt racconta a Flo dell’accesa discussione che Bill ha avuto con Thomas. Pur difendendo il padre, il giovane Spencer sottolinea quanto sia stato aggressivo con lo stilista nei riguardi della morte di Vinny e la cosa lo insospettisce…

© RIPRODUZIONE RISERVATA