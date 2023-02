Beautiful/ Anticipazioni 27 febbraio: il ritorno inaspettato di Taylor…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 27 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 23 febbraio ci svelano che i personaggi continuano a discutere intorno alla figura di Deacon, il padre, nonché ex galeotto, di Hope che si è ripromesso di riconquistare la fiducia della figlia. Ridge in particolare non è affatto felice della decisione presa da Hope di dare una seconda chance al padre e, nel tentativo di convincerla, chiede a Brooke di appoggiarlo.

Hope però rimane della sua idea e non cambia opinione. Ridge allora, furioso, esce dallo chalet e va a casa di Steffy, non sa però che qui, dopo molto tempo, è tornata… Taylor! La psichiatra infatti, in un clima molto particolare, ha bussato alla porta di Steffy, dunque proprio Ridge incontra Taylor rifugiandosi da Steffy. Tra i due, felici di rivedersi, prende il via una gran bella chiacchierata che da l’impressione che pian piano Taylor potrebbe tornare a far parte della vita di lui…

Beautiful, anticipazioni puntata 27 febbraio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, la soap opera di Canale 5 che andrà in onda, come sempre, a partire dalle ore 13:35, subito dopo il Tg5, assisteremo al ritorno di Taylor. Thomas e Steffy in particolare vengono a scoprire che la psichiatra è tornata a Los Angeles e questo li rende incredibilmente felici. La felicità presto lascia il posto alla malinconia, il ritorno della loro madre infatti li fa riaffiorare alla mente ricordi dell’infanzia splendida che avevano, quella prima che arrivasse Sheila a rovinare tutto, separando per sempre le famiglie.

Entrambi vogliono dunque che Taylor rimanga il più possibile e si impegnano affinché lei decida di restare. Brooke invece si confida con Katie spiegandole come si trovi in una posizione difficile rispetto alle opposte posizioni di Ridge e Hope riguardo alla presenza di Deacon; Katie le confida di condividere la scelta di Hope di dare una seconda chance al padre.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, al centro di molte discussioni c’è stato Deacon, il padre, nonchè ex galeotto di Hope che vuole riconquistare la fiducia della figlia. Ridge, non sopportando Deacon, ha ordinata a Hope di cambiare casa e trasferirsi, la ragazza, in risposta, è scoppiata il lacrime, non ha infatti nessuna voglia di abbandonare lo chalet. A difendere Hope interviene sua madre, Brooke che si infuria con Ridge pesantemente. Deacon intanto continua a pensare di poter riconquistare Brooke e aspetta il momento adatto per fare la sua mossa.

Anche Bill e Liam discutono sulla presenza di Deacon, il figlio racconta al padre quanto successo con Ridge e gli confida di non sentirsi a proprio agio a causa della presenza di Deacon che sembra proprio voler compromettere il matrimonio. Bill invece si mostra preoccupato per il figlio e così li dispensa importanti consigli: deve stare accanto alla moglie e i figli per proteggerli. Anche un altro padre difende la figlia, si tratta di Deacon che, allo chalet, difende Hope affermando che non si trasferirà proprio da nessuna parte.











