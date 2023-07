Beautiful/ Anticipazioni 27 luglio 2023: Brooke e Taylor litigano per Ridge

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 27 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 27 luglio ci svelano che Grace cerca, invano, di convincere sua figlia a tornare a frequentare Zende. Paris, però, continua a insistere sul fatto che loro due potranno solo essere buoni amici. Lei vuole solo Carter. Nel frattempo, lo stesso Zende affronta l’avvocato, rivelandogli che Paris gli ha detto tutto: sa di loro due. A quel punto, il giovane stilista gli dà la sua benedizione per frequentare la sua ex ragazza. Carter appare tuttavia incerto, e quando l’amico gli chiede il motivo, e se c’è un’altra donna nel suo cuore, in quel momento arriva Quinn. Una volta che Zende è uscito dall’ufficio, la Fuller stuzzica Carter, intuendo che Paris è ancora in agguato. L’avvocato, però, ammette di non essere più interessato a lei proprio nell’istante in cui la ragazza entra in ufficio…

Brooke è andata da Eric per chiedergli un aiuto: ha bisogno che convinca Ridge a tornare da lei. Taylor s’intromette tra i due, intuendo quel che sta succedendo. La dottoressa sostiene che bisognerebbe dare all’ex marito lo spazio di cui ha bisogno e di permettergli di decidere cosa intende fare per il suo futuro. Al contrario, Brooke non ha mai concesso a Ridge il tempo necessario per farlo riflettere, e non sarà Eric ad aiutarla per salvare il suo matrimonio. Il Forrester senior preferisce lasciare le due donne a confrontarsi tra loro, affermando di non volersi schierare da nessuna parte.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Taylor crede che né lei e né Brooke dovrebbero fare alcuna pressione su Ridge. Spetta a lui decidere cosa fare. La Logan sostiene che suo marito non l’avrebbe mai lasciata se Sheila non l’avesse costretta a bere. Seppur concorda sulla questione, la dottoressa afferma che quel fatto è stato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Brooke ammette di aver deluso Ridge, ma a causa delle circostanze attenuanti. Ecco perché è fermamente convinta che lo stilista tornerà da lei. In ufficio, Paris appare infastidita dalla continua presenza di Quinn soprattutto quando c’è Carter, e percepisce che tra i due le cose sono ancora rimaste in sospeso…

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke e Taylor decidono di mettere da parte le loro tensioni dopo la tragedia che ha colpito Steffy. Mentre Liam continua a passare del tempo a casa dell’ex moglie per supportarla dopo la perdita del marito, scopriamo che Finn non è morto, ma è in fase di incoscienza: Li lo ha salvato e ha deciso di prendersi cura di lui, nella speranza che un giorno possa risvegliarsi. Nessuno sa che Finn è ancora vivo. Steffy vorrebbe organizzare una veglia funebre per il marito, ma Li appare fin da subito incerta e rifiuta qualunque proposta, lasciando la nuora a chiedersi il motivo di tale reazione.











