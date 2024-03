Beautiful/ Anticipazioni 27 marzo 2024: Ridge incastra Brooke e la sbugiarda davanti a tutti

Anticipazioni Beautiful, 27 marzo 2024: Thomas persuade Douglas

Nuovo appuntamento, oggi pomeriggio, con Beautiful. Nella puntata andata in onda ieri su Canale 5, Douglas ha smascherato Thomas e ha scoperto che la registrazione della chiamata alla Tutela dei Minori, fatta con la voce di Brooke, sia stata una manipolazione del padre. Il Forrester però riesce a persuadere il figlio a non svelare nulla, facendo leva sui suoi sentimenti e promettendo di poter stare insieme ad entrambi i genitori. La vittoria su Brooke, dunque, è in mano a Thomas. Intanto Ridge e Taylor hanno deciso di risposarsi, ma Eric è convinto che l’uomo sia in realtà ancora innamorato di Brooke.

Intanto, come svelano le anticipazioni di Coming Soon della nuova puntata di Beautiful, in onda oggi mercoledì 27 marzo 2024, Thomas è riuscito a dissuadere Douglas da raccontare tutta la verità. Tuttavia, dovrà anche convincerlo a partecipare alla cena pre-matrimonio di Taylor e Ridge: la sua assenza potrebbe infatti destare sospetti tra gli ospiti. Il bimbo, dunque, accetterà di partecipare alla cena per i nonni.

Intanto, come proseguono le anticipazioni di Beautiful, Eric vuole che Ridge racconti tutta la verità su Brooke, e anche Taylor pretende chiarezza dall’uomo che sta per sposare. Il Forrester decide così di vuotare il sacco e di raccontare tutto quello che è successo con Brooke, accusandola di aver chiamato la Tutela dei Minori e aver tentato, in questo modo, di rovinare la vita del figlio. Una rivelazione fatta nei minimi dettagli, supportata anche dal racconto di Thomas: padre e figlio, infatti, ammetteranno di aver sentito con le loro orecchie la Logan fare quella chiamata.

Ridge, dunque, ammette di non aver potuto accettare un simile tradimento da Brooke né di essere riuscito a farla confessare. Per questo, ha deciso di sbugiardarla di fronte a tutti i presenti, e alla cena cala il silenzio. Eric è sconvolto da queste rivelazioni, mentre Taylor inizierà a pensare che Ridge in realtà non la ami, ma che sia corso da lei poiché ferito nell’orgoglio per quanto scoperto su Brooke.











