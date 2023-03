Beautiful/ Anticipazioni 27 marzo: Steffy e Hope, nuove tensioni in vista

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 27 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 27 marzo ci svelano che sorgono nuove tensioni tra Hope e Steffy quando le due si ritrovano a discutere del ritorno di Taylor. La giovane Logan insinua il sospetto che il suo tempismo sia stato perfetto; la dottoressa è arrivata a Los Angeles nel momento esatto in cui sua madre e Ridge stanno avendo problemi a causa di Deacon. La stessa Hope, poi, si incolpa un po’ per aver causato questo genere di attriti, però ci tiene a ricordare che ora Brooke è sposata con Ridge. Steffy si sente chiamata in causa e le ricorda che le decisioni alla fine spettano a suo padre. Hope dice che ha già preso la sua decisione. La sorellastra ribatte che ne ha passate tante, e la maggior parte dei problemi sono stati per colpa delle Logan. Hope immagina che si riferisca a Deacon. Discutono del dolore che ha causato e dello scandalo che ne è conseguito. Hope sorride e chiede solo a Taylor di rispettare il matrimonio di sua madre.

Intanto, Brooke si sforza di mantenere il segreto sul suo bacio con Deacon, poi incolpa se stessa per aver avuto una ricaduta a Capodanno. Ridge cerca di consolarla, assicurandole che sta facendo tutto il possibile per recuperare e uscirne, iniziando con l’andare alla riunione degli alcolisti anonimi e dire a tutti la verità.

Beautiful, anticipazioni puntata 27 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, alla Forrester Creations, la signora Buckingham dice a Paris che non avrebbe mai realizzato questa sorpresa senza l’aiuto di Zende. È molto contenta che sua figlia esca con un così bravo ragazzo, poi cerca di capire quanto sia seria la loro relazione. Paris glissa la domanda e le rinnova il suo affetto: è felice di averla là con lei, a Los Angeles. Grace torna a parlare di Zende e consiglia alla figlia di trovare una persona con cui costruire un futuro, perché un rapporto non deve basarsi solo sui soldi e la posizione sociale.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, con fatica, Brooke cerca di ricostruire la sua sera di Capodanno passata con Deacon, e pian piano ricorda di aver avuto una ricaduta cedendo all’alcol e baciando il suo ex. La Logan si confida con Ridge e Hope, ai quali omette del bacio con Deacon. Sheila, invece, vuole diventare paziente di Taylor, ma la dottoressa glielo impedisce. Nel frattempo, la stessa Carter intuisce che Brooke ha perso il controllo a Capodanno e cerca di carpire i dettagli da Deacon. Intanto, Paris e Carter si confrontano in merito al bacio che si sono dati l’ultimo dell’anno. La ragazza si dice poi sorpresa che Zende abbia voluto chiederle di sposarlo; dovrebbe sapere che non è pronta a compiere un simile passo. Poi, Paris riceve la visita a sorpresa di sua madre Grace.











