Beautiful/ Anticipazioni 27 settembre: arriva il padre di Finn, Steffy scopre che…

Beautiful, anticipazioni puntata 27 settembre: Quinn e Carter, è davvero finita?

Le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 27 settembre, ci svelano che Brooke sta parlando con Ridge di Quinn quando in quel momento arriva Carter. La coppia lo informa del fatto che Eric si trovi proprio ora con sua moglie, e la Logan si infuria perché sperava che l’avrebbe fatta uscire dalla Forrester. Poi si rivolge all’avvocato e gli chiede di accelerare le pratiche del divorzio. La sua espressione le fa chiedere se lo sta mettendo a disagio. Brooke è solo felice che Carter sia riuscito a non farsi più manipolare da Quinn, e si augura che anche Eric riesca a fare lo stesso. In quel momento, però, scopriamo che l’avvocato e la Fuller non hanno affatto chiuso la loro relazione clandestina…

Beautiful/ Anticipazioni 26 settembre: Brooke contro Quinn, Eric la ferma e...

Intanto, Quinn informa Eric che non vuole cercare giustificazioni per il suo errore: si è rivolta a Carter per un motivo. Sa di averlo ferito, ma ha smesso di scusarsi perché lui per primo non ha mai preso le sue difese, preferendo stare dalla parte di Brooke. Quinn non si sentiva protetta. Era bloccata in un matrimonio privo di calore e intimità.

Beautiful e Una vita/ Anticipazioni 24 settembre: Paris e Zende, Felipe ha una novità

Beautiful, anticipazioni puntata 27 settembre: i misteri di Finn

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy è felice di sposare Finn, ma allo stesso tempo è confusa sull’eccessivo mistero attorno ai genitori del suo futuro sposo, il quale continua ad essere titubante e sviare l’argomento quando se ne parla. Alla fine il dottore ammette di averle nascosto qualcosa… La confessione viene però interrotta dall’arrivo, a sorpresa, di Jack Finnegan, ossia il padre di Finn, che si presenta a casa loro senza preavviso e ansioso di conoscere suo nipote Hayes.

Beautiful, dove eravamo rimasti: Brooke contro Quinn

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy dice a Finn che vuole sposarlo subito. Ma quando lei torna a parlargli del voler incontrare i suoi genitori, il dottore appare ancora titubante. Steffy pensa che dovrebbero iniziare con i preparativi per il matrimonio, ma Finn ritiene che i matrimoni tradizionali richiedano troppo tempo e suggerisce di fare qualcosa di inaspettato. Steffy, però, vorrebbe avere i suoi parenti più cari in quel giorno speciale…

Beautiful/ Anticipazioni 23 settembre: Steffy vuole sposare Finn, ma c'è un problema

Ridge e Brooke si complimentano con Eric per la sua ultima creazione. Da quando ha chiuso con Quinn, il Forrester senior sembra aver ritrovato la vena artistica. Proprio in quel momento, Quinn entra in ufficio e Brooke si scaglia subito contro di lei: non le è permesso entrare nell’edificio e ha l’ordine severo di stare alla larga. La Fuller cerca l’appoggio del marito, il quale le ricorda che ha accettato di lavorare in remoto. Quinn voleva consegnare i suoi modelli di persona. Ridge e Brooke cercano di convincerla ad andarsene, e la Logan minaccia di chiamare la sicurezza, ma Eric la ferma. Può gestire sua moglie. Brooke dice apertamente a Quinn che non vede l’ora che esce definitivamente dalla vita di Eric.

© RIPRODUZIONE RISERVATA