Beautiful/ Anticipazioni 28 e 29 luglio: Bill ferma Liam e lo minaccia…

Beautiful, anticipazioni puntata 28 luglio: Liam e i sensi di colpa, interviene Bill

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 28 luglio rivelano che Paris si ricrede su Quinn quando ascolta Zoe raccontarle del grande aiuto che le ha dato l’amica nel riconquistare Carter. La modella torna quindi a ringraziare la moglie di Eric. Intanto, Shauna chiede A Quinn di raccontarle i dettagli su come lei e l’avvocato sono finiti a letto insieme. La conversazione mette Quinn in evidente difficoltà.

Bill è furioso perché Liam ha raccontato tutto a Hope, quindi cerca di convincere suo figlio di riflettere prima di andare dalla polizia. Lo Spencer insiste sul fatto che lui rischierebbe anni di prigione confessasse, e la galera potrebbe essere peggiore dei suoi sensi di colpa.

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 29 luglio rivelano che Bill riesce nel suo intento di convincere Hope e Liam ad aspettare prima di andare alla polizia a denunciare l’incidente mortale di Vinny con omissione di soccorso. La coppia infatti ha deciso di prendersi un giorno di tempo prima di decidere sul da farsi e ciò permette all’editore di pensare a un’alternativa per evitare la prigione al figlio.

Secondo le anticipazioni, qualcun altro comincerà a chiedersi il motivo per cui Bill e Liam appaiono parecchio nervosi e preoccupati. Wyatt, infatti, inizierà a indagare sul comportamento sospetto dei due, esprimendo i suoi dubbi a Flo.

Scott Clifton interpreta Liam Spencer in Beautiful. Il suo personaggio è stato introdotto nel 2010 nei panni di un giovane tecnico informatico che, aiutato da Hope, scopre di essere il figlio di Bill Spencer. Grazie al suo ruolo, Scott ha vinto l’Emmy nel 2011 come miglior giovane attore, e un altro premio nel 2013 come miglior attore non protagonista.

Scott Clifton è nato a Los Angeles il 31 ottobre 1984. Si dichiara ateo e si è fatto conoscere grazie alla sua attività su YouTube, dove possiede un canale intitolato TheoreticalBullshit in cui affronta il tema della religione con approccio razionale. L’attore è sposato dal 2012 con Nicole Lampson e hanno un figlio di nome Ford Robert.











