Beautiful/ Anticipazioni 28 febbraio: Ridge e Taylor, momento di tenerezza…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 28 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 28 febbraio ci svelano che Taylor e Ridge ripensando la loro passato e parlano anche del presente; sono successe molte cose da quando lei se n’è andata. Le cose sono molto tranquille tra loro mentre parlano e ridono, portando Taylor alla fine ad ammettere che probabilmente resterà nei paraggi per un po’. Questo rende Ridge estremamente felice. I due ex parlano dei loro figli. Ridge ammette di essere stato molto preoccupato per Thomas, specialmente per via della sua ossessione per Hope. Alla Forrester, Steffy ha appena rivelato a suo fratello che la mamma è tornata. La giovane immagina di vedere Taylor insieme ai suoi figli e pensa che sia bello ritrovarsi tutti insieme, dopo tanti anni di separazione. Thomas è felice di riavere sua madre in città perché l’ha aiutato molto a guarire dai suoi problemi, ma si dispiace pensando che, al contrario, la donna non sia riuscita a superare alcune questioni di cuore; Thomas e Steffy concordano sul fatto che, in un certo senso, la loro mamma ami ancora il loro papà.

Beautiful/ Anticipazioni 27 febbraio: il ritorno inaspettato di Taylor...

Beautiful, anticipazioni puntata 28 febbraio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Brooke ammette a Katie di essere intrappolata tra Hope, che vuole suo padre nella sua vita, e Ridge, che rifiuta di accettare che Deacon possa essere cambiato. Ma dopo aver letto alcune delle lettere che Deacon ha scritto a sua figlia, Brooke è convinta che sia sinceramente impegnato ad essere un buon padre. Katie, seppur scettica sulle vere intenzioni di Deacon, supporta sua sorella e crede che Hope meriti la presenza del padre nella sua vita. Le Logan, infatti, sanno cosa vuol dire crescere senza una figura genitoriale.

Beautiful/ Anticipazioni 24 febbraio: anche Bill appoggia Liam contro Deacon!

Deacon, intanto viene accolto da Hope allo chalet, e i due scoprono di avere un’altra cosa in comune. Intanto, Taylor confessa a Ridge di non voler causare problemi tra lui e Brooke, però gli offre il suo sostegno sulla questione di Deacon. I due si abbracciano, condividendo un altro momento di tenerezza. E proprio in quel momento arrivano Steffy e Thomas…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, le cose tra Ridge e Brooke vanno sempre peggio a causa delle loro opinioni differenti su Deacon. Arrivato al limite, Ridge si rifugia da sua figlia Steffy, dove, però, vi trova a sorpresa Taylor, la sua ex moglie! La donna si era in precedenza incontrata con Steffy, che in quel momento sta dicendo al fratello Thomas che la loro madre è tornata in città. Brooke, invece, si confida con Katie a proposito del suo matrimonio con Ridge: il loro rapporto è in crisi per la questione di Deacon, tornato per recuperare il rapporto con la figlia Hope.

Beautiful/ Anticipazioni 23 febbraio: Brooke insiste, Hope e Liam non andranno via

© RIPRODUZIONE RISERVATA