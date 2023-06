Beautiful/ Anticipazioni 28 giugno 2023: Eric tradisce Quinn con Donna, colpo di scena

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 28 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 28 giugno ci svelano che Liam è rimasto a dormire da Steffy e si risveglia sul divano con sua figlia in braccio. Kelly è felice di avere lì il suo papà, e lui le assicura che ci sarà sempre. Per lei e per sua mamma. Intanto Brooke e Thomas apprendono con sgomento che Liam non è tornato a casa per la notte, e Hope non sa cosa fare. Sua madre la esorta a chiamarlo; deve ricordarsi che lui è suo marito e sebbene Steffy stia passando un momento difficilissimo, non può stare tutto il tempo con lei. Thomas vorrebbe starne fuori ma non può fare a meno di ricordare che sua sorella e Liam hanno dei trascorsi, e che saranno sempre legati l’uno all’altra. Brooke ne è consapevole, e avverte il Forrester che in passato anche lui ha cercato di approfittare di questa situazione per far capitolare Hope.

Nel frattempo, Eric dice a Carter e Quinn che i nipoti non sanno ancora niente di Finn, ma pensa che Liam sarà di grande aiuto a Steffy. In seguito lo stilista deve lasciare l’ufficio per un impegno, e la Fuller si rattrista perché è convinta che suo marito sia piuttosto freddo negli ultimi tempi. E non ha tutti i torti. Rimasti soli, Carter chiede alla donna se il suo matrimonio procede bene, ma Quinn gli rammenta di essersi già confidata con lui su questo argomento, e sa che le cose tra loro non sono più le stesse dopo che lei lo ha tradito con l’avvocato.

Beautiful, anticipazioni puntata 28 giugno 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Liam avverte Steffy che la figlia si è accorta che Finn non c’è più, anche se non ha detto nulla. Poi promette che glielo diranno insieme quando sarà il momento. Il suo telefono squilla: è Hope. Lo Spencer si scusa e spiega che si è addormentato con Kelly e il suo telefono è morto. La Logan è molto delusa, e gli dice che è rimasta ad aspettarlo per tutta la notte, finendo poi per crollare sul divano. Intanto Carter ricorda a Quinn che deve solo pensare a quanto sia fortunata ad avere accanto a sé Eric, un uomo onesto e meraviglioso, che è completamente impegnato con lei. Non sanno quanto lontanamente si sbagliano. Infatti scopriamo che Eric ha mentito a Quinn sul suo “impegno” e si è visto con Donna, con la quale tradisce la Fuller…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy viene dimessa dall’ospedale, ma tornando a casa, nonostante sia circondata dagli affetti più cari, viene sommersa dal dolore perché ogni cosa le ricorda Finn. Di nascosto, Kelly chiama Liam: vuole che il suo papà stia vicino alla sua famiglia. Con riluttanza, Hope lascia andare il marito, anche se Brooke e Thomas non concordano con la sua scelta. Liam finisce col passare la notte da Steffy su richiesta di quest’ultima, ancora troppo sconvolta per stare da sola dopo la morte di Finn.











