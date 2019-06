Beautiful/ Anticipazioni 28 giugno: guerra tra Brooke e Ridge, la famiglia si rompe?

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 28 GIUGNO: È GUERRA TRA BROOKE E RIDGE

Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda venerdì 28 giugno promettono grandi emozioni al fedele pubblico della soap opera americana che, nonostante sia trasmessa in tutto il mondo da anni, continua ad appassionare tutti con le vicende dei suoi protagonisti. Dopo un periodo sereno, tra Brooke e Ridge è di nuovo guerra aperta. Tuttavia, a scatenare la guerra in famiglia non è la presenza di una donna, ma la rivalità, sempre più accesa, tra Hope e Steffy. Nonostante stiano cercando di andare avanti per permettere a Liam di godersi serenamente la figlia Kelly, nata dal suo amore con Steffy e il figlio che sta aspettando Hope e che, dopo la paura, sta crescendo senza alcun problema, ad accendere nuovamente la rivalità tra le due è il lavoro. Ridge, infatti, deve scegliere se tagliare la Hope for the future di Hope e la Intimates di Steffy.

BEAUTIFUL: RIDGE, È TEMPO DI SCELTE…

Ridge è tormentato dalla decisione che deve prendere per la Forrester. L’ultimo bilancio, infatti, lo costringe a dover tagliare una delle linee più famose: sia la Hope for the future che la Intimates sono dei punti di forza dell’azienda, ma al momento, quella più produttiva è sicuramente la linea di Steffy che, dopo la pausa per la gravidanza, è tornata al suo posto. Brooke, però, non ha alcuna intenzione di lasciare che la linea di Hope venga tagliata e si scaglia contro Ridge il quale teme che la decisione che deve prendere possa avere delle ripercussioni sul suo matrimonio. La Logan, infatti, mette il bene di Hope davanti a tutto e Forrester teme che la moglie possa chiedere addirittura il divorzio. I matrimonio di Brooke e Ridge, dunque, è giunto al capolinea?

