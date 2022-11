Beautiful/ Anticipazioni 28 novembre: Justin sorprende Quinn e Carter insieme!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 28 novembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 28 novembre ci svelano che Quinn non nasconde il suo imbarazzo quando riceve un messaggio da Carter dicendole che vuole vederla. Eric ne è consapevole, e lascia andare sua moglie. In quel momento arriva Ridge in ufficio che continua a interferire nella vita di suo padre, finché quest’ultimo sbotta e gli ordina di rispettare la sua privacy. Anche Katie è preoccupata per Eric. Prontamente, Ridge si allontana e manda un messaggio a Justin per avvisarlo che Quinn sta lasciando l’edificio. Eric invita quindi Katie da lei per parlare, dato che la Logan ci tiene, visto che Quinn non sarà a casa ed è in partenza per un incontro di affari. Katie e Ridge si guardano ed entrambi sono sospettosi.

Nella casa sulla scogliera, Paris sta per confessare a Finn di avere una cotta per lui, ma in quel momento arriva Steffy e ci ripensa. Anzi, la ragazza spiazza i due annunciando che ha intenzione di andarsene di casa “per il bene di tutto”, aggiunge lei, anche se non rivela il reale motivo. Steffy è spiazzata dal suo annuncio, così come Finn: ormai si erano abituati alla sua presenza.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Quinn è arrivata nel loft di Carter, dove i due sono in procinto di fare l’amore. In quel momento, Justin arriva, sorprendendoli e con fare convinto esclama di averli colti sul fatto… Intanto, alla Forrester Creations, Ridge e Katie parlano di Eric e si confrontano sulle loro rispettive preoccupazioni per il suo matrimonio. Ridge, però, appare molto sicuro che ben presto scoprirà qualcosa: infatti rivela alla Logan di aver ingaggiato qualcuno per controllare i movimenti della Fuller.

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge ha incaricato Justin di spiare Quinn: lo stilista gli dice che vuole essere informato qualora l’avvocato senza scrupoli di Bill scopra che la matrigna manchi in qualche modo di rispetto ad Eric. Nel dettaglio, il Forrester vuole conoscere ogni spostamento della donna – dove va, con chi va – perché ne ha abbastanza: ha preso in giro suo padre per troppo tempo. Intanto, Katie non molla la presa ed esorta Eric a rivelarle il motivo della sua palese tristezza. Carter è sbalordito nel sentire che Quinn ha detto a Shauna del loro accordo. La donna gli assicura che va tutto bene, dato che ha già detto ad Eric quello che hanno fatto; è solo preoccupato del fatto di doverlo nascondere a tutti, ed è così combattuta. Quinn ama due uomini molto diversi: suo marito e il suo amico/amante.

